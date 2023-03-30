Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 全獎勵武器入手方法一覽｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲芝加哥打字機、無限小刀等全獎勵武器入手方法一覽。



1. 芝加哥打字機



原作中的經典衝鋒槍，只要以評分A或以上完成Professional（專業）難度的故事模式，之後在獎勵商店以1000CP解鎖。要達成A評分的話需要在7小時以內完成整個故事模式16個章節，好消息此成就沒有限制一定要用新存檔，換言之玩家可以用農了幾個周目、全身武器都滿強化的破關存檔來達成，以至用無限火箭炮也沒有問題。而芝加哥打字機完全強化後，其特殊強化獎勵就是無限彈藥。

芝加哥打字機

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2. 手炮



手炮是麥林（麥格農手槍），獲取方法是以任何評分完成Professional（專業）難度的故事模式，達成之後在獎勵商店以1000CP解鎖。注意想要取得手炮不能以通關存檔進行，必須要以新存檔來挑戰Professional難度，過程絕不輕鬆。幸好解鎖手炮不限通關評分，玩家可以一直讀檔重試「堆屍」堆到過關為止。手炮在完全強化後，其特殊強化獎勵就是無限彈藥。

手炮

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3. 貓耳



嚴格來說不是武器，不過效果是戴上時所有武器無限彈藥。只是取得條件也是最苛刻的，需要以新存檔來完成Professional難度的故事模式，而且取得S+評價後，在獎勵商店以3000CP解鎖。（以通關存檔來進行故事模式最高只能取得S評價，所以要S+只能以新存檔遊玩）

貓耳

要在Professional難度取得S+評分，玩家需要在5小時30分鐘內完成整個故事模式，而且存檔次數不可多於15次。由於Professional難度中沒有自動存檔，因此玩家一死的話，就要由上次於打字機存檔地方開始再打過了。

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4. 無限小刀（原始刀）



入手難度可說難也可說低，不需要挑戰特定難度或評價，只需要在遊戲中找出並擊破16個發條人偶後，便可在獎勵商店以1000CP解鎖。每個發條人偶只需擊破一次，玩家不需要在同一個周目或同一個存檔來完成。不過如果想方便回收的話，還是一口氣由頭打一次會較方便。

發條人偶基本上都藏在難以直接看見的位置，不過當玩家所在位置附近有發條人偶時，可聽到發條運作的聲音（卡卡聲），算是一點提示。全16個發條人偶的位置請見之後的攻略文。

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