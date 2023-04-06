三上悠亞拍AV工作到8月就完畢，其個人時裝品牌工作則愈來愈多，4月6號深夜三上在YouTube頻道「YouTube ゆあちゃんねる! 」發片，悠亞表示因為太累，吃完晚飯就睡著了，1點起床後弄這弄哪的耗了不少時間，直到3時45分才的起心肝執行李，早上飛去福岡工作。三上表示反正未卸妝，就順便將執行李的過程拍下來，一刀不剪加點字幕就上片。



疑似No Bra無罩執行李｜網民全程錯重點

三上悠亞穿上黑色棉質長褲和家居服外套，內面是一件白色的小背心，非常底胸而且相機全程由高角度「炒」下去，更疑似沒穿胸圍真空執行李軟棉棉的「歐派」不斷在晃動，弄得觀眾全部「看錯重點」。👉三上悠亞AV引退｜踢爆高光背後7大黑歷史．脫離SKE48真相傳整過容

疑似No Bra無罩執行李｜YouTube ゆあちゃんねる! 截圖

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三上用的都是好東西



有說三上悠亞拍YouTube 每10分鐘賺1500萬，加上大量商品生意，極之有米。而今次去福岡也是為自家時裝品牌MISTREASS做宣傳，穿的用的都是頂級名牌貨宣傳，所以一身行頭都是好東西，記者大膽估值最少約8萬港元：

條褲平少少，只是Zara出品。YouTube ゆあちゃんねる! 截圖

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成喼行李未計化妝品相機、總值最少8萬港元

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Hardsell 自家化妝袋、Color Con

三上選用了自己設計的MISTREASS化妝袋（3520日圓／可在amazon訂購），還有三上代言的マジェット (Majette) Color Con （1 pack 10隻 1800日圓），還帶了一大袋化妝品、護膚品及潔面沖涼用品。

三上選用了自己設計的MISTREASS化妝袋（3520日圓／可在amazon訂購）YouTube ゆあちゃんねる! 截圖

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職業病跟身5寶

三上既是AV女優也是YouTuber，表示有「職業病」，出遠門必帶以下5寶：

1）三上經常要脫清光工作，已養成出門一定會帶私家浴袍的習慣，一來公家的不衛生，也太粗糙會釣爛三上的名牌內衣褲。

三上表示自己是經常要脫清光工作，已養成出門一定會帶私家浴袍的習慣（YouTube ゆあちゃんねる! 截圖）

2）要拍TikTok片，所以一定要帶可以轉正度機身的自拍神棍，但唔透露型號。

要拍TikTok片，所以一定要帶可以轉正度機身的自拍神棍（YouTube ゆあちゃんねる! 截圖）

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3）上飛機她一定會用AirPods Max，喜歡它可以隔音降噪，但笑言不清楚戴耳機後自己說話的聲浪會否太大，實在未見過人戴AirPods Max會咁性感。

未見過人戴AirPods Max會咁性感（YouTube ゆあちゃんねる! 截圖）

4）因為拍片器材多，也會帶定幾個火牛及外置電。

（YouTube ゆあちゃんねる! 截圖）

5）最後她表示拍完這一條YouTube片後，就會將相機放進行李箱。

最後她表示拍完這一條YouTube片後，就會將相機放進行李箱。

三上悠亞YouTube