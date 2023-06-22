Final Fantasy（最終幻想／太空戰士）由1987年推出第一集至今，作品故事、玩法及角色都充滿魅力，風靡不少機迷。直至現室推出至16代，更是與以往大為不同，無論畫面、人設及玩法都得以極大進化。今次記者就訪問了兩位不同年代的機迷，包括已有廿多年遊戲編輯經驗的「MS」以及90後機迷「Sollocat」，看看因什麼原因而喜愛它，回看Final Fantasy多年來的演變以及對系列的展望。



早前Switch上推出了FF PIXEL Remaster版本，可以重溫多集經典遊戲。

無論MS或Sollocat各自經營著兩個不同的遊戲Youtube Channel，分別為「HobbiGame」及「Sollocat遊戲頻道」，雖然兩個頻道都是以遊戲作主題，但HobbiGame主要是分享遊戲、模型玩樂開箱及遊戲感想為主；而Sollocat遊戲頻道則是製作遊戲攻略為主，各有特色。

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MS由1995年已在昔日著名的GamePlayer遊戲雜誌擔任遊戲編輯，更曾於日本深造日語，與日本不少遊戲廠商非常熟絡，可算是本地遊戲業界的資歷最深的玩家；而90後的Sollocat，同樣是由細打機打到大，同樣是非常喜歡FF系列作品。

MS亦都算是本地數一數二著名的遊戲收藏家，家中遊戲珍藏數量隨時比遊戲game鋪還要多。（收訪者提供）

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最吸引的Final Fantasy一集

Final Fantasy最終幻想推出多年，對於Sollcat及MS而言，有非常多地方吸引去玩及愛上它。Sollocat覺得最吸引便是音樂及遊戲性：「相信很多人都一樣吧，只要玩過FF6、FF7、FF10等任何一集，大概都會一直追隨FF玩下去。當中遊戲性及音樂更是吸引我的主因，如果是說FF16如何吸引的話，只要相信吉田P就可以了。」相對MS而言，她反而更喜歡昔日FF的職業系統：「以前最喜歡它的職業系統，而FF4開始更是連故事都喜歡上，之後每一集都無缺席。」

FFV的轉職系統可算是最為極致，玩家目標將所有職業升至Master，就可以令「普通人」職業學得所有技能。

正式入坑的Final Fantasy

回想起當初Sollocat由超任FF6才開始玩，「那個時候還看不懂日文，有提示Boss的打法都看不懂，但不斷嘗試總能玩下去。後來看攻略才知道忍者角色可以生存下來，應該也是很多老玩家的回憶吧。開始玩也沒什麼原因的，當年的SQUARE SOFT全部遊戲都很好玩。」更資深的MS則是由FF3便開始玩，當時她記得當時只是因為喜歡玩RPG才開始玩，「當年見它的戰鬥畫面和系統都很特別，而且很耐玩，所以更追回之前集數和一直追下去。」

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超任時代的FFVI，遊戲畫質可算是當年16bits遊戲主機的最高峰。

Final Fantasy 名場面

每一集FF都有不少名場面，對於Sollocat而言最深刻就一定是FF7的Aerith（艾莉絲）死亡的一段，「當初玩FF7時，完全不知道劇情的情況下突然就...，記得當年有個Disc 2轉碟放回Disc 1來救她的都市傳說，我也傻傻的去試了...（當然最後也不行喇）。」而MS就對FF4印象反而最為深刻：「想當年最深刻印象就是第四集，故事中孖子石化和主角由暗騎變光騎士那段，的確是十分感人。而FFX，當主角知道Yuna最後要死亡那段，亦都是令到我非常感動，直至現在還是非常深刻。」

相信不少玩家在玩FFVII時，當Aerith死去的一段故事，留下深劇印像。

為玩Final Fantasy竟然...

推出FF7時，MS當年仍然在日本留學中，當時更發生一些事情令她難忘至今，「當年在日本讀書時，小息的時候偷走去對面街的Big Camera 買FF7，當時店員不太願意賣給我，我用有限的日語成功買到和爭取到本特典（書仔）。不過回到學校卻被老師發現我偷走，只好向老師解釋，學日語的其中一個大原因，就是想不需要字典都能明白遊戲內容，老師見到我手上的FF7，竟然不但無懲罰我，還鼓勵我好好學日語。」

對於Sollocat而言，最深刻的反而是曾經有一集FF更直接影響他的會考成續（笑），「想當年玩FF5時，打到最終Boss面前卻不捨得爆機。然後有一天到了會考通宵溫書的一晚，因為我溫書都在聽FF的音樂，想起FF5還未爆就開出來打爆它，玩完天光以很滿足的心情去試場，最後成績就很差了...」

想當年不少機迷為了這本特典書仔（左），專登購買日版FFVII。

對未來Final Fantasy的展望

MS希望未來的FF不單也能夠保持質素，「最重要希望遊戲不忘本質，能夠保持傳統之餘，也不要忘創新和突破，繼續為新舊玩家帶來一個擁有精彩又令人難忘的故事，讓大家把Final Fantasy 記在心中。就像我年輕時一樣，因為這作品，而讓我決心學好日語。」

對於最新推出的FF16，早前已試玩過體驗版的Sollocat有著很深的感受。近年FF系統，由以往的指令戰鬥，到現在的動作玩法，有著很大的分別，Sollocat雖然個人比較喜歡指令的，因為可以同一時間控制全部隊友，魔法或技能也能設計得更有戰略性，像是落Debuff、落狀態、援防、預判回復等。「但近年廠商為了遊戲更大眾化改成動作遊戲也無可厚非，畢竟FF這類自身追求畫面、過場、動態捕捉等，開發費實在太高，已沒辦法回頭做回像DQ或Persona那種了。作為玩家也理解接受，而且FF7R的Hard Mode其實也很好玩刺激。」而且今集FF16故事亦有都是十分令人值得細味的地方，「FF16故事方面真的很有權力遊戲的味道，這也是FF前所未有的吧，DEMO已經令人很想知道故事發展。戰鬥方面頗出色的，基礎技能Master化之後能作出更多變的連技，但也可以單看技能CD出招輕鬆玩。美中不足的便是DEMO中的毛爾波爾，出臭之息竟然是沒有異常狀態，看來遊戲也簡化了整個魔法及狀態系統，有點擔心遊戲性會否變單調了。」