PAYDAY 3 封閉測試試玩感想：機制玩法均有趣 唯對新手並不友善｜第一身射擊遊戲或是「搶劫類」遊戲愛好者十分期待的大作《PAYDAY 3》劫薪日3預定於9月21日推出，遊戲最近開放close beta技術測試，《香港01》科技玩物頻道亦獲邀參加，以下為試玩報告。



新手好難玩 想試玩潛入但不容易

說來慚愧，記者自己其實從未玩過PAYDAY系列，亦不擅長玩第一身射擊遊戲；以下也就不班門弄斧，僅說說作為一個初次接觸PAYDAY的人遊玩後的感想。

而記者在試玩後的感覺大概可以「手忙腳亂」四個字來形容：在今次封測中，雖然遊戲說明中提到玩家可選擇以潛入或正面搶劫形式來完成任務，但大概因為是技術封測的關係，遊戲完全沒有任何新手引導或教學：沒有向玩家解釋戴上面具前後的分別、也沒有提到公共區域、私人區域、保全區域之間的不同等重要設定。

PAYDAY 3

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測試關卡「永無寧日」

今次測試中只提供一個關卡「永無寧日」（但有多個難度可以挑戰），然而在任務開始前並沒有簡報、銀行平面圖等情報，也沒有向玩家預演搶劫流程：一般來說假設你要打劫銀行，你肯定要有一個詳盡計劃，例如想要偷偷潛入的話有什麼步驟、有什麼防盜措施和門鎖要解除待；若是打算正面搶的話也會要安排脫離地點、預估途中會遇到什麼突發情況（我怎麼不知道銀行附近會有路障...）等等。

PAYDAY 3

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但今次試玩中對於任務是完全沒有任何事前情報，玩家就像是一個（除了裝備之外）沒有任何準備的銀行劫犯，進入銀行之後就是走一步算一步，你也不會知道下一步要做什麼，只能等待通訊員的指示然後想辦法去執行。

也因為沒有事前情報，在第一次玩時連銀行有幾層、目標在哪一層、樓梯又在哪裡都花了好一些時間才確認到；雖然遊戲提供了潛入的選項，但在毫無情報之下想要一次成功完成潛入型玩法基本上是無可能，只能多試幾次直到摸出正確潛入的方式為止。

或者因為今次是以技術測試為主的close beta，大概官方也以今次參加測試的玩家都是系列經驗者/愛好者（也很合理）為前題進行、沒有新手教學也是正常；相信之後的公測及正式版中會有較完整的教學和引導。這裡只是想強調PAYDAY不是一款簡單的遊戲，新玩家需要花時間來理解和學習。

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機制豐富玩法有趣 畫面不算好但亦令門檻減低

雖然上面說了很多新手根本不知道遊戲怎麼玩的問題，但到開始了解遊戲的系統之後就會發現遊戲有趣之處，有很多機制讓玩家運用，令玩家可以獨一無二的方式完成搶劫：例如在潛行（平民狀態）時，玩家可進行開鎖、偷竊物品、駭入閉路電視等各種操作，以讓自己能順利進入金庫偷取現金。而在觸發警報變成正面搶劫之後，玩家也可以用人質來和警方交換物資或是拖延進攻時間等。

PAYDAY 3

而對於喜歡「打槍」的玩家來說，今集新加的「過度殺傷武器」會是一大喜訊：這個可理解為「大技」，擊殺敵人可累積過度殺傷計量表，儲滿就可以按Z啟動，叫出火力強大的重型武器（記者試到的是榴彈砲）。雖然任務目標只得「搶錢走人」一個，但達成方法卻是條條大路通羅馬，只看你的技術和配置能否實現。

PAYDAY 3

至於遊戲畫面方面，實在說不上出色，以2023年的遊戲來說只屬中間水平；不過PAYDAY系列本來也不是以畫面掛帥的作品，而且畫質較中庸亦代表遊戲不需要性能很強的電競PC才能遊玩、玩家更容易進入遊戲，同時也能確保更高更穩定的幀率。

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技能樹系統大改

PAYDAY 3中的技能系統迎來了重大改動，前作PAYDAY 2有十分龐大且複雜的技能樹，玩家需要為想要的技能逐個配點（以至還要考慮點一個技能要點幾多級）。而今集則改為「職業」，在本次測試中總共開放17種職業技能，每個職業會隨著玩家使用來提升等級，升滿之後就會開放該職業下的所有技能。

PAYDAY 3

而玩家最多可以同時裝備4種職業，因此每個玩家的配置就是在17個職業選自己喜歡的4個來裝備，不用像以往逐個技能考慮要不要點。雖然17選4看起來好像很簡單，但其實17選4的話已經有超過2000個組合（17c4 = 2380）了，而且遊戲有很大機會在後續追加更多職業，可玩性和變化仍然非常足夠。

總結：好玩但都好難玩



雖然記者沒有PAYDAY系列的經驗，但在簡短的試玩期間也認為PAYDAY 3是一款十分有趣和有潛力的作品，不過要留意是據網上其他試玩報告，遊戲比起PAYDAY 2已作出不少簡化和人性化設計，但整體而言仍然非常難玩，並不是那種一跳進去就能順暢遊玩的作品；最好是能找到兩三個朋友一齊研究如何「搶銀行」，如果一個人入坑的話就要需要有獨自花一定時間學習遊戲機制的心理準備了。



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