Armored Core 6 玩家自製海量攪笑機體貼紙變繪圖遊戲 附下載碼｜《Armored Core 6》原本是一款硬核機械人動作遊戲，但是遊戲中玩家可以為自己的機體配上喜歡的塗裝和貼紙，同時內建有一個繪圖系統，讓玩家可以自行繪畫出貼紙圖案；如是者就有大量畫力高超及創作力非凡的網民和玩家在遊戲中繪畫出響情況類似一直以來在《Splatoon》中有許多看板畫家一樣。



From Software最新繪畫遊戲 網民發揮無限畫力創意

玩《Armored Core 6》的一大樂趣當然是設計和組裝自己喜愛的機體、而玩家在完成自己的設計之後可以生成分享代碼share ID，其他玩家只要輸入代碼即可在自己的遊戲中使用這些機體；玩家自行繪製的貼紙也能以同樣方式分享。

以下整理一些在推特上公開分享的有趣貼紙，有興趣的玩家可拿去使用；不過要注意一點是不同平台的分享代碼並不通用，而分享者也未必有注明是什麼平台，因此用不到的話大概就是平台不符了。另外當然並不是所有人都有公開分享碼，以及想用別人設計的機體來實戰就需要有齊其零件和武器來組裝。

秋名山的AC86（出處：https://twitter.com/sunaneko_ZEON/status/1695295340998775192）

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分享代碼使用教學：

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機身貼紙：

Bloodbrone血源詛咒中的各個卡爾符文（Share ID見圖）



出處：＠konbuaji（https://twitter.com/konbuaji/status/1695360562685964600）

艾爾登法環的大符文。Share ID: C73DUE076CPT



2B大頭貼 Share ID: C987A84DUU3R



出處：@Kzinssie_（https://twitter.com/Kzinssie_/status/1695637918688350477）

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元祖高達頭 Share ID: KTY1T5MCKUJD



出處：@Ship615452876（https://twitter.com/Ship615452876/status/1696281990373494847）

蔚藍檔案老師 Share ID: VYLSE4MZ853F



出處：@kazayan1023_2nd（https://twitter.com/kazayan1023_2nd/status/1696166840664203286）

日清食品 Share ID: LFNUMYX5RUKF



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原神Game Logo派蒙 Share ID: P19J1XYWEMY4



出處：@ShimaFF14（https://twitter.com/ShimaFF14/status/1695268128945815997）

三菱重工Logo Share ID: LKPF479WT15Y



Metal Gear Solid系列的Fox部隊章。Share ID: DAR74H7JHA0Y



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日本超市常見的半價貼紙 Share ID: RRZ9CHJL8MS1



雙星模型Logo Share ID: 7341EJJ9PN4U、73XREQN9RCL4、4HN870YVQTAB

機體設計（大部份無分享ID、觀賞用為主）：

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