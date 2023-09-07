手遊《放置七騎士》新手攻略｜免費1700抽取得 開局最強角色推薦｜網石netmarble旗下著名網路遊戲《七騎士》的衍生手遊《放置七騎士》中文版已Android / iOS雙平台推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手攻略，包括首抽相關和關局最強角色推薦。



放置七騎士首抽相關：

先說結論：本作是很難刷首抽的。《放置七騎士》的抽蛋機制是這樣的：玩家一開始只能使用普通的「英雄召喚」，即一般手遊中所謂的「普池」或「常駐池」。遊戲在頭二三十分鐘會給你大量的英雄抽強券 / 石，讓你產生可以爽抽的錯覺，但是普池一開始最能抽到史詩級角色，定位類似其他手遊的「SR」級數，只會在開荒期過渡用而不會作為主力培養。

《放置七騎士》

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而想要抽到真正的「SSR」級，即超絕或以上稀有度的角色，則需要在「特殊召喚」或是召喚等級3後的普池才有機會獲得；但限池需要玩家的帳號達到「召喚等級6」才開放；召喚等級須要透過抽取普池來提升，而單是由3級升到4級就已經要1000抽，可見遊戲根本就存心不想讓你刷首抽，所以常常都說網石的遊戲絕對不會讓你好過。

召喚等級3後的普池才有機會抽到超絕級角色

而實際上超絕級角色也不是最稀有的角色，再上面還有「傳說級」，要打更多遊戲進度才會開放。因此在普池刷超絕級角色首抽也沒有太大意思。

亦因為普池在等級3之前最多只出到史詩級角色，並不建議將通關和解任務獲得紅寶石浪費在普池之上，而是用抽蛋券來慢慢升到召喚等級6。比較建議的是做法是用接下來介紹的方法拿取1700抽；或是課金買禮包，遊戲有幾個禮包可以用便宜價錢獲得數百張普池券，讓玩家可以快速提升召喚等級。

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當然玩家也可以選擇一直解指引，大概解到指引140左右時，再用寶石進行2次30抽就能上到召喚等級3，然後用升上召喚等級3時派的100券當成首抽，刷一次大概15分鐘左右。普池等級可以出到又比較好用的角色有塞拉、尤伊和赫蕾莉亞。

如果想這樣刷的話首先要選遊客登入，沒出貨時點右上角選單，打開設定再選「登出」，就會直接刪除遊客進度可再刷首抽。

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免費1700抽取得方法

遊戲提供方法讓玩家免費取得1700抽（普池），而其實方法也很簡單，只要每天登入就行了。遊戲現時有兩個開服登入活動，一個只要累計登入7日即可獲得1777抽；另一個則是14日登入活動，到6日時可領到普池300抽。

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新手必做事項

早期基本上跟著畫面中央的「指引」做便可，要優先提升「影響力」，直接選+100便可不用逐次逐次篤。每日任務和每日副本是重要的收入來源，一定要做齊；用模擬器玩或是不介意用手機/平板掛機的玩家也可以在遊戲中看廣告，能獲得一些紅寶石。

另外是現時有活動「泰羅地居民」，完成任務獲得代幣換取各種報酬，建議優先換取傳說級角色「美拉潔」，是本作最強角色之一。

至於已經去到召喚等級6可以抽限池的玩家，現時開放的限池角色中以「琦莉愛」比較好用，可以優先投資。

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