PS5 Slim 新舊PS5 1:1大小對比3D圖片｜PS5雲端串流遊玩服務公布｜新型號PS5（PS5 Slim）正式公開，機迷們也都十分關注；最近就有網民製作了新舊款PS5的1:1 3D模型圖片來讓玩家比較兩個型號的大小。



1:1 3D模型圖片睇清PS5 Slim縮細幾多

在外國著名討論板「reddit」中的「playstation」子版塊中，用戶「NatureCertain」發表了幾張原版PS5和新版PS5（PS5 Slim）的體積比較3D圖片。據官方公布的規格，PS5 Slim的大小為358mm × 96mm × 216 mm；而原版PS5的體積則為390mm x 260mm x 104mm。

不過要提提的是圖片比較的光碟版舊PS5和數位版新PS5，因此驟眼看起來可能會感覺體積距離較大。NatureCertain解釋如此比較的原因是他手上沒有舊PS5數位版的3D模組。

https://www.reddit.com/r/playstation/comments/175vpsj/ps5_slim_3d_model_and_ps5_fat_3d_model_size/

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按圖放大外國網民製作新舊版PS5大小對比3D圖片：



按圖放大新版PS5官方圖片：



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目前網上反應對於PS5 Slim / 新版PS5的頗為保守，主要是擔心新版PS5除了容量提升之外硬件規格沒有提升，而且同樣使用Ryzen Zen 2晶片但主機體積又縮小了之下，會否對主機的散熱有所影響；另外新版PS5的直立底座需要另外購買這一點也受到評擊。不過也有支持的言論認為PS5已上市3年，相信Sony的工程師對於散熱已有更好的答案，並不擔心散熱問題。

PS5 Cloud Gaming即將推出 惟暫時未有香港份

前天（10月11日）PlayStation正式公布將推出PS5專用的雲端串流遊玩Cloud Streaming Gaming服務；推有PS Plus Premium（最高檔）會藉的玩家都可以使用。

https://blog.playstation.com/2023/10/11/ps5-cloud-streaming-launches-this-month-for-playstation-plus-premium-members/

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目前官方未有公布完整遊戲陣容，只表示將會有過百款（hundreds）遊戲供串流遊玩，包括收錄於PS Plus Game Catalog的遊戲如Marvel’s Spider-Man: Miles Morales、 Horizon Forbidden West、Ghost of Tsushima、Mortal Kombat 11、Saints Row IV等。另外也可串流遊玩PS5上的遊戲試玩如霍格華茲的傳承、巫師3等。此外一些既有的PS5數位版遊戲亦將支援Cloud Streaming，如Resident Evil 4、Dead Island 2、原神等等。

惟目前相關服務僅預定在日本及歐美地區推出，其他地區會否在後續加推就暫時未知。不過跟據過往PS Now的經典，如果真的很想用的話，只要辦一個有相應服務的地區（如日本）的PSN帳號、再購買PS Plus Premium會籍，也是可以使用到串流遊玩服務。

https://blog.playstation.com/2023/10/11/ps5-cloud-streaming-launches-this-month-for-playstation-plus-premium-members/

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雖然多了一個服務可用固然是好事，不過也有網民吐糟PS5 Cloud Gaming只能玩PS5遊戲到底有什麼意思，為何要通過對網路需求高、有機會延遲和跌畫質的雲端遊玩。不過反過來說，雲端遊玩的好處正正是不需要下載遊戲到主機上，