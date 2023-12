連登仔分享小時候冷門遊戲|另類童年回憶浮現:最記得PS玩成龍|雖然未必每個人小時候家中都有家用遊戲機或手提遊戲機,但對於8、90以至00後都好,或多或少都會有和打機有關的童年回憶,可能是家用機、手提機又或是用電腦玩Flash game等等。最近就有網民在連登討論區發帖討論小時候玩過的冷門遊戲,引來不少網民共鳴。



連登網民發帖數童年冷門遊戲 首數成龍特技之王

連登用戶「有碼加奈」日前在lihkg連登討論區發表帖文「一人一隻童年冷門遊戲分享」,然後在帖文中貼出了初代PlayStation的遊戲《Jackie Chan Stuntmaster》成龍:特技之王的Gameplay影片,並指自己「不知為什麼對這款成龍遊戲印象深刻」,並提到遊戲玩法是「邊行邊打,動作多又有幽默,以當時的遊戲而言算是一款佳作」。同時以這一款遊戲作拋磚引玉,看看網民又有什麼有趣的冷門遊戲和大家分享。

https://lihkg.com/thread/3563528

《Jackie Chan Stuntmaster》遊戲畫面(經模擬器高清化):



網民踴躍回覆、超冷門遊戲記者都未玩過

帖文引起網民熱烈討論,撰文之時已經有14頁回覆,不少人都貼出自己小時候玩過的遊戲,而網民的回應都頗有心思,至少沒有《無個性戰隊》,而都真的是未必人人玩過的作品;回應中提到作品即使是記者也大都是有聽過沒玩過,一些甚至是頭一次聽說。不過也有人認為在帖文中提到的遊戲仍然不夠冷門,不少都是在當年頗流為或認知度不低的作品。

按圖放大連登熱議小時候冷門遊戲分享:



+ 13

連登熱議小時候冷門遊戲分享:



The Getaway,2000年推出的PS2遊戲,一款玩法有少許類似GTA的開放式遊戲



炸彈人GB2,1995年的GameBoy遊戲



Ecco the Dolphin,1992年的世嘉Mega Drive遊戲,可說是款海豚模擬器,在遊戲中可以唱歌和其他生物交流、發生超聲波定位等等



青の6號 Antarctica,同名漫畫改編的2000年PS1遊戲,可以模擬體驗駕駛潛水艇



Lost in Blue,NDS的經典求生解謎遊戲



Sim Girls: DNA2,經典flash遊戲,玩法類似心跳回憶要溝女



《屠龍劍》Dragon Slayer,日本Falcom在1984年於FM-7電腦推出的遊戲,後來有移植去GameBoy等其他平台



深入地心,TGL在1998年推出的電腦遊戲,玩法為探索未知地底世界,途中要面對大量敵人



Gunbound,Softnyx在2003年推出的網路對戰遊戲,雙方玩家以坦克輪流互相射擊,非常考驗瞄準能力。由於本作為免費遊玩,當年有不少學生哥玩。



魔喚精靈,Falcom的經典戰棋遊戲



