最終幻想7重生 艾爾登法環DLC 人中之龍8｜15款2024年最期待遊戲｜不經不覺已經來到12月，2024年還有不夠1個月就到來；回望2023年是機迷們大滿足的一年，有《薩爾達傳說 王國之淚》、《機戰傭兵6 境界天火》、《柏德之門3》等高質素大作接連推出，相信不少機迷可能連今年的大作都未清完。但是不要忘了2024年也同樣有多款重磅大推出，《香港01》科技玩物頻道以下整理15款2024待望必玩大作，機迷們快點趁今個月12將尚未玩完的遊戲清一清，準備迎接明年的大作吧！



2024年最期待15款遊戲：

Final Fantasy 7 Rebirth 最終幻想7重生 2024年2月29日



經典RPG遊戲《FF7》的重製三部曲第2集，離上一集已經過了差不多4年fans都等到頸都長。今集將會離開米德加城在世界地圖各處冒險，劇情方面將會由原作離開米德加之後直到「遺忘之都」（Forgotten Capital）為止；據官方說法今集如果支線全破、遊戲時間可以達到100小時，可以有一排玩。

Final Fantasy 7 Rebirth

艾爾登法環DLC 黃金樹之影 Elden Ring DLC Shadow Of The Erdtree



2022年最出色遊戲之一《艾爾登法環》的DLC「黃金樹之影」，其實並未正公布發售日，不過一般預期都是2024年初推出，說不定在TGA就會正式公布了。另外之前有流出指DLC的規模足足有遊戲本篇的一半之多，如果是真的話就難怪要用兩年時間來製作了。

艾爾登法環DLC 黃金樹之影

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人中之龍8 2024年1月26日



不怎麼需要介紹了吧，在香港和台灣都人氣相當高的黑道動作遊戲系列最新正傳作品；8代採用桐生、春日雙主角，玩法方面則會在7代的回合制玩法上作出強化。

人中之龍8

龍族教條2 Dragon's Dogma 2 2024年3月22日



2012年推出的開放世界單機動作RPG遊戲《Dragon’s Dogma》獲得了廣大好評，相隔多年後終於推出正式續作，新作以RE引擎開發畫質大為提高，而魔法奇幻設定和隨從系統等經典元素也建在。

龍族教條2

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絕區零



開發《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等人氣手遊的「米哈遊」公司最新作，玩法為接近米哈遊成名作《崩壞3rd》的高速動作戰鬥，加上爬格式子地城探索玩法。遊戲尚未公布正式上市日期，不過最近舉行了第二次測試「降噪測試」，在2024年正式推出的機會相當大。

Final Fantasy XIV 7.0 Dawntrail & Xbox版 最終幻想14 黃金的遺產



現時世上最受歡迎的MMORPG遊戲之一《FF14》的最新資料片《黃金的遺產》預定在2024夏季上線，Xbox版也預定在2024年春季上市。如果有興趣加入FF14的話，其實比較建議不要等到7.0上線才開始，而是應該馬上入坑用現在版本這半年較休閒的時間逐點追上進度打完2~6版的主線劇情會比較好。

Final Fantasy XIV 7.0 Dawntrail

黑神話：悟空 Black Myth: Wukong 2024年夏季



以西遊記為題材的類魂遊戲，多年前首次公布時就以超精緻的畫面搏得不少關注；今年也終於在國內舉行過實機試玩會、看網上反應評價都相當正面。遊戲目前預定2024年夏季推出，但也不排除會再延期。

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Hades 2



獲獎無數的獨立遊戲《Hades》正式續作，正式發售時間尚未確定，不過預計在2024年就會開始Steam Early Access，換言之就是明年開始就有得玩了。

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater



2004年的經典神作《Metal Gear Solid 3》潛龍諜影3完全重製版，預定2024年推出，當年沒玩過原版的人可以趁今次玩重製版了。

地球防衛軍6 EDF 6 （中文版 / PC版）



在特定玩家群中有著堅定支持者的遊戲系列，記者本人其實對《地球防衛軍》系列沒太大興趣，不過也是很能理解有人能玩得樂在其中。遊戲的家用版已在今年推出，明年推出的是PC版（支援繁體中文）及中文PS版。

Granblue Fantasy: Relink 碧藍幻想Relink 2024年2月1日



人氣手機遊戲《Granblue Fantasy》碧藍幻想衍生家機遊戲，2016年公布時是和知名遊戲工作室「白金工作室」共同開發，不過之後兩者拆伙、變成Cygames獨力研發；遊戲在多次延期後終於確定發售日為2024年2月1日，希望不要再延期了。

鐵拳8 Tekken 8 2024年1月26日



最受歡迎的格鬥遊戲系列最新作，所有可用角色均重新建模；今年推出新作的對手《街霸6》評價相當不錯，不知道鐵拳能否同樣創出佳績。

波斯王子：失落王冠 Prince of Persia: The Lost Crown



經典遊戲系列《波斯王子》相隔多年後的完全新作，玩法回歸系列最早期的橫向平台玩法；不過目前而言對fans對本作的反應較為一般，大部份玩家都期望為類似經典名作《時之砂》的3D動作+解謎玩法。但遊戲好不好始終要實際玩過才知道，或者可以先給它一次機會。

Clock Tower Remaster



超任經典恐怖遊戲《Clock Tower》的高清版，很多fans其實都希望系列可以有新作，不過現在有舊作高清化總比什麼都沒有好吧。

Little Nightmares 3 2024年內



評價相當不錯的解謎平台恐怖冒險遊戲系列最新作，預定2024年內推出。