時代雜誌選2023年最佳遊戲Top 10|王國之淚僅排第4 冠軍令人意外|2023年還有不夠1個月就完結,正是回顧今年發生過的大小事情的好時候;最近外國著名新聞雜誌《時代週刊》(Time Magazine)最近刊出了「2023年最佳遊戲排行Top 10」,看看時代雜誌編輯選的排名和你的心水又是否相同吧。



時代週刊選2023年最佳遊戲Top 10 王國之淚僅排第4

時代雜誌以報導國家和國際時事、政治、體育和娛樂相關題材為主,而電子遊戲也是娛樂的一種,在過去十多年來更是越來越受世界各地歡迎走進主流視野、喜歡打機往往不再被視為「毒」或「nerd」的行為,因此時代雜誌有和電子遊戲有關的報導也是十分正常。最近時代雜誌就有一份「2023年最佳電子遊戲Top 10」(The 10 Best Video Games of 2023)的報導,看看時代雜誌的心水同你有什麼分別吧。

https://time.com/6340124/best-video-games-2023/

👉GTA 6 預告片上架2025年發售|3版本遊戲預售價曝光、最貴199美元

按圖放大時代雜誌選2023年最佳遊戲Top 10:



+ 5

👉GTA 6首條官方影片公開|數13個你未必留意到的彩蛋和細節

時代雜誌選2023年最佳遊戲Top 10:



第10位 Dredge

第9位 Diablo IV 暗黑破壞神4

第8位 Star Wars Jedi: Survivor 星際大戰 絕地:倖存者

第7位 Super Mario Bros. Wonder 超級瑪利歐兄弟 驚奇

第6位 Dead Space Remake 絕命異次元:重製版

第5位 Resident Evil 4 生化危機4 重製版

第4位 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 薩爾達傳說 王國之淚

第3位 Marvel's Spider-Man 2 漫威蜘蛛俠2

第2位 Baldur’s Gate 3 柏德之門3

第1位 Alan Wake II



這裡可以看到時代雜誌的品味可能和亞洲玩家不太一樣;相信不少香港或台灣機迷都會果斷地認為《王國之淚》才是年度第一;雖然王國之淚無淚是傑出和偉大的遊戲,但畢竟受Switch機能所限,即使遊戲性很高,但在官能體驗上卻是無可否認地遜於其他大作遊戲,對於重視視覺享受和流暢度的玩家而言未必是最好的選擇。

薩爾達傳說 王國之淚

👉Mon Hunt全新作、Bio聖女密碼重製版|Capcom年底重大發表被流出

至於冠軍Alan Wake II雖然也是廣受正評的佳作,不過要和今年整體評價最高的作品如《柏德之門3》、《Resident Evil 4》、《Super Mario Bros. Wonder》等相比還是有少許距離(至少在Alan Wake 2在評分統計網站Metacritic上沒有超過90分),不過這也說不定代表時代雜誌在遊戲看到了其他評論家沒看到的東西,如果你還未玩的話不妨試試。