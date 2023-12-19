手遊貓之城新手攻略｜開服兌換碼一覽 300抽獲得方法 必知心得｜主打可愛貓娘角色和未來科幻設定的手遊《貓之城》已雙平台上架，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手攻略，包括開服兌換碼一覽、300抽獲得方法及新手必知心得。



《貓之城》首抽和開局角色相關可見另文攻略：

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《貓之城》開服300抽獲得方法

《貓之城》開服300抽獲得方法相當簡單，只要每天登入即可：遊戲現時有開服活動「入職福利」，只要每天登入即可獲得1000石i.e.10抽，連續登入30天便可獲得30000石i.e. 300抽了；另外還可以獲得SSR角色「安雅」及服裝等其他道具。

入職福利

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開服兌換碼一覽

在遊戲主界面中點擊右下角貓咪圖示，選設置後再選其他，即可找到禮包碼「點擊兌換」按鈕，然後輸入兌換碼即可領取禮物。

開服兌換碼一覽（不分大小寫）：



CFFBLIKE1212

CFLAUNCHNB1212

CFBHGYR1212

CFDCEVENT1212



新手必知心得

新手必做事情：推主線及新手七日任務 和大部份手機遊戲相約，不少功能和資源產出系統都需要主線進度解鎖，例如主線1-3解鎖餐廳、2-5解鎖新海市等，因此第一件事當然就是盡快推主線。而七日任務除了可獲得SSR安雅「長夜冰冕」之外，還可以讓玩家快速熟悉遊戲系統。

七日任務

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組隊心得



一般推圖陣容的組隊方向基本為「對單輸出」＋「群體輸出」＋「坦克」＋「奶媽」，成員可以自由配搭，例如奶媽首選當然是最強的SSR特莉絲，但沒有的話用SR版或卡蘿爾也行。單體輸出目前最強就是限定角色SSR小白「滌蕩者」，但沒有的話用SSR娜芙瑞特或SSR非天也很強。

對Boss組隊則可組兩單體輸出+兩輔助（buff/debuff/坦/補），強力輔助角色有SSR艾可「電音騎士」和SSR小音「幽靈社團」等。

商城課金建議

如果不是堅持要完全無課地玩，建議可課齊大小月卡、VIP福利和新手8元禮包，如此不單可獲得2隻開服最強角色SSR「特莉絲」和SSR「艾可」，還可得到各種資源和福利以更快推進度，全部買完大概200港元左右。

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另外終身月卡看起來相當抵，單純計算上亦相當划算；購買後每天登入可獲200+100石i.e. 3抽，即使假設遊戲不幸營運1年就倒閉，如果每天登入領足1年365日，也可合共獲得過千抽，比照2百多元的售價是相當抵。但問題是終身月卡就像「孔明的陷阱」，一旦購買之後就會逼著自己一直登入一直玩，不然就會感覺「蝕了」一樣。建議玩家試玩遊戲一至兩個星期後，確認自己至少會玩到3個月或以上，再來買這個終身月卡也不遲。同理成長基金也可以等玩家主線進度打得差不多時再考慮要不要補購。

至於其他的課金選項目前而言都不太抵買，除非是什麼都要課爆的課長，否則還是建議理性消費。