連登仔選10大最正獨特世界觀動漫 網民齊提名討論：難得高質post｜很多時看動畫、漫畫或是輕小說，除了精彩的劇情和吸引的角色之外，也有作品會以龐大而細膩或是富有特色的設定和世界觀來吸引讀者，以至於一些作品會有讀者認為是「看設定為主」、劇情和角色反而是次要。最近在香港連登討論區就有人選出10部最正獨特世界觀的動漫作品，引來網民討論。



連登仔發帖嚴選10大最正獨特世界觀動漫

連登用戶「佢真係唔識㗎喎」日前在lihkg連登討論區發表帖文「『嚴選』十大最正獨特世界觀嘅漫畫/動畫 [長文/多圖]，列出10部樓主認為世界觀和設定精彩獨特，值得向所有人推薦的佳作，並且每個提名都有簡單解說為何推薦及其好睇之處。樓主亦特別強調此十大排名不分先後，也歡迎其他人提出其他佳作一起討論。

https://lihkg.com/thread/3578790

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按圖放大連登仔嚴選10大最正獨特世界觀動漫作品：



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連登仔嚴選10大最正獨特世界觀動漫作品：



1. 異獸魔都 作者：林田球

記者點評：非常獨特的魔法和魔力（煙）系統設定，和一般異世界小說或硬派奇幻作品都不盡相同



2. Blame! 作者：貳瓶勉

記者點評：相當硬派的未來科幻設定，但劇中表現含糊，沒認真看的話很多人都會看不懂設定和劇情。不過Blame!的畫面和環境氣氛營造都是世界頂尖級數，單看這些已值回票價。



3. 愚者之夜 作者：安田佳澄

樓主點評：有著獨特的「轉花」設定，劇中亦刻劃了因轉花而帶來的社會問題，相當深刻。



4. 炎拳 作者：藤本樹

記者點評：世界觀設定頗有趣，但相信更多人著眼的部份是角色刻劃和劇情。



5. 空挺Dragons 作者：桑原太矩

樓主點評：最初只以為是一役異世界打龍的故事，看完才發現是類近《天空之城》的硬派蒸汽龐克（steampunk）設定，在空想故事中帶出濃厚實寫感



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6. 縱之國 作者： 田中空

記者點評：個人認為除了設定和劇情出色之外，最大特點是完美地將向下滾動的直式漫畫和作品的主題結合，相當好看，私心推。



7. 悲慘的欺凌者 作者：中村なん

記者點評：這一套與其說世界觀獨特不如說是作者完全放飛自我...



8. 九龍大眾浪漫 作者：眉月啍

樓主點評：作者本身就很喜歡九龍城寨這個主題，因此在作品中再現出的九龍城寨並非香港人印象中的污糟、生人勿近、龍蛇混雜，而是以香港人角度都會覺得超現實的浪漫化九龍



9. 烙印戰士 作者：三浦建太郎

記者點評：史上最硬派的奇幻漫畫之一，設定、劇情、畫面張力全是世界頂尖級數，果你還沒看過建議你快點補一補。



多部優秀動漫作品被提名 網民讚「高質post」

帖文引起一定程度討論，撰文之時共有6頁回覆；而世界觀設定出色的作品又何止10部，在回應中網民也提出不少其他作品，其中更不乏高質之選，像是《來自新世界》、《魂環》、《迷宮飯》、《來自深淵》、《大劍》、《銃夢》等，均是世界觀設定嚴謹又有趣，同時劇情也十分出色的經典佳作，因此也有人留言此post「高質」，討論的都是優秀作品。

《來自新世界》有動畫版，但是記者覺得動畫版拍得並不好，建議看漫畫版或直接看原作小說。

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當然也例牌地在任何動漫相關討論帖文中都會有人提《刀劍神域》，也有人開玩笑地留言「連登提名第一一定係Hunter/巨人/鋼鍊」，嘲笑連登經常有人吹捧這三套作品。

按圖放大網民回應10大最正獨特世界觀動漫：



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另外值得一提是樓主在帖文第一樓中只列出了7個提名，並表示餘下3個提名「之後再講」；但到撰文之時只公開了2個提名，最後一個提名仍然從缺，不知道樓主心目中十大最正世界觀動漫最後一個選擇是什麼了。