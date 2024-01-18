連登熱議那些年打極唔爆的遊機：無個性戰隊、空氣人永遠打唔嬴｜近年遊戲的難度有兩極化傾向，普通遊戲都傾向引導越來越完善難度也越來低，但也會有Dark Souls黑暗靈魂、等高難度遊戲挑戰玩家的技術。只是以往的遊戲卻不像這般明確，



連登仔發帖分享細個無打爆《跨越我的屍體》一路記住 問有無人一樣

連登用戶「公程式」日前lihkg連登討論區發表帖文「有冇咩game係你當年冇爆到機，而一直令你耿耿於懷嘅？」，並分享自己的以前沒有打爆的一款遊戲《跨越我的屍體》。

樓主還詳細解說了遊戲的設計和核心玩法：《跨越我的屍體》是初代PS的經典遊戲之一，故事講述平安時代的一對夫婦奉命討伐妖怪「朱點童子」，但不幸敗於對方，夫婦兩人尚在強褓中的嬰兒更受到兩個詛咒；一個是生後僅於一年半到兩年以內就會死亡的短命詛咒、另一個是無法與人類繁衍子孫的種族滅絕詛咒。

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有趣的是詛咒令人無法和人產下後代，但和神卻可以；擔憂著人間界的眾神看到事情始末後，決定要幫助這個受到詛咒的嬰孩，從天界派去一位神仙、透過「交神之儀」讓其和神仙給合誕下子孫延續血脈，而玩家就要想辦法一直和神仙生孩子來延續戰鬥，直到打倒朱點童子。

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網民熱烈提名 多人表示「無個性戰隊」從未爆機

帖文起引網民熱烈討論，撰文之時已有31頁回覆，不少人分享自己爆不到機或是玩不到最後的遊戲，例如當年經典Flash小遊戲《無個性戰隊》、《魔塔》都是熱門「爆唔到機」之選。另外也有人提到一些經典遊戲難關，像是惡名昭著的《GTA Vice City》裡的直升機任務，笑指「到而家都未過到」。當然少不了經典的洛克人2中的「空氣人」，難打程度去到當年日本有人創作了一首歌「打不倒的空氣人」（エアーマンが倒せない）來頌唱它。

早已在網上成為meme的《GTA Vice City》直升機任務

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按圖放大連登熱議那些年打極唔爆的遊機：



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另外值得一提是同樣有不少人指出爆唔到機並不一定是遊戲太難或自己不擅長遊戲，而是因為物理問題，例如死save、壞碟、GameBoy無電以至主機本身壞掉等等原因，想玩都玩不到。

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