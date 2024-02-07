傳騰訊已奪Elden Ring手遊製作權｜網民：有無VIP一鍵掃蕩女武神｜FromSoftware在2022年推出的開放世界動作遊戲《Elden Ring》艾爾登法環印起全球熱潮，在玩家仍在苦等其DLC推出的期間，有外國媒體報導原來騰迅已買下艾爾登法環的授權，用來製作手遊版本。



路透社報導騰訊已買Elden Ring版權製作手遊版

據《路透社》引述消息人士報道，中國科技巨頭騰訊Tencent正在開發2022年爆紅的全球現像級遊戲《艾爾登法環》（Elden Ring）的手遊版本。據悉，騰訊早於2022年已購入《艾爾登法環》開發商FromSoftware的16%股份，從FromSoftware取得《艾爾登法環》的授權，並設立了一個由數十人組成的開發團隊展開製作。

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《艾爾登法環》在2022年推出，遊戲叫好又叫座，收獲大量好評同時全球銷量已突破2000萬隻，成為近幾年最暢銷的遊戲之一。騰訊和FromSoftware均並未正式公布這款遊戲的存在，但消息人士指騰訊希望將《艾爾登法環》打造成一款可在遊戲內進行購買的免費下載遊戲，類似近年大熱的《原神》、《崩壞: 星穹鐵道》等等。

《艾爾登法環》已表明會推出DLC，但發售日期尚未公布

據指，騰訊雖然仍有《PUBG Mobile》、《王者榮耀》等熱門手遊帶來強勁收入，但是近年新推出的遊戲卻是乏善可陳，因此騰訊方面希望找到下一款大熱作品，擴充自家的遊戲品牌。騰訊主席馬化騰在稍早前就曾公開表示騰迅的遊戲業務正面臨其他挑戰者在AI運用上帶來的強大挑戰。

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網民反應：一鍵掃蕩女武神

相關報導刊出之後在機迷之間引起討論，大都為取笑騰迅如何以自家經典手遊營運模式來「糟塌」艾爾登法環，如「首抽骨灰」、「裝備要強化但會失敗」、「VIP一鍵掃蕩女武神」等等。