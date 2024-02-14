進擊的巨人上榜但無火影忍者？福布斯選4大經典日漫被受連登質疑｜看動漫作品除了欣賞作品本身的內容之外，和動漫有關的討論以及不同作品之間的比較亦是動漫迷喜愛的話題。最近就有人轉帖疑似為福布斯（Forbes）撰寫的「四大經典漫畫」評選報導，引起網民熱烈討論。



連登轉載福布斯評選「四大國民漫畫」

連登用戶「百家樂」日前在lihkg連登討論區中發表帖文「福布斯評選：全球四大國民級漫畫」，並指出美國財經雜誌《福布斯》「認定四大國民漫畫」，相當於動漫界的四大經典，只有至高作品才能獲此殊榮。帖文引述報導指此項獎項根據一部作品的全球流傳度、獲大獎數目、作品思想深度，並由好萊塢影評人評選。

https://lihkg.com/thread/3626554

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帖文最後指出該報導評選的四大名作第一名為《多啦A夢》、第二名為《七龍珠》、第三名為《海賊王》、第四則為《進擊的巨人》。帖文還附有福布斯相關文章的截圖。

連登熱議點解無火影

帖文在連登引起一定程度討論，撰文之時已有9頁回覆；大部份留言均對《進擊的巨人》擠身第四名感到不滿，直指「有乜理由無火影」。亦有不少會員留言其他全球知名的經典動漫IP，例如《美少女戰士》、《櫻桃小丸子》、《JoJo的奇妙冒險》等，或是其他近年大熱的動漫作品如《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《刀劍神域》等等。

《JoJo的奇妙冒險》歷久常新

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按圖放大連登熱議福布斯嚴選四大經典漫畫

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懷疑為假新聞

不過值得一提的是，記者並未能在福布斯的網頁上找到相關報導；經記者在網上搜尋，文章較早的出處應該是內地知名遊戲論壇「NGA」中的帖文，後來被連登用戶轉貼至連登討論區。因此不排除相關圖片是假新聞的可能性；不過就算新聞是假，早純當成一次動畫討論也無不可。

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https://bbs.nga.cn/read.php?tid=39253623&rand=864