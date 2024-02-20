《鳴潮》開放世界手遊測試展開｜玩家反應正面：真原神殺手要來了｜由《戰雙帕彌什》的工作室「KUROGAME」庫洛遊戲開發的二次元開放世界手機遊戲《鳴潮》在2月19日開始限量刪檔的「奏鳴測試」；由於遊戲類型和現時大熱的《原神》相同，遊戲引起不少關注，看看是否有望成為《原神》的有力挑戰者。



《鳴潮》開放世界手遊新一輪測試展開

官方介紹《鳴潮》是一款開放世界動作遊戲，擁有高自由度的戰鬥玩法和豐富多樣的敘事內容。玩家擔任經過漫長歲月沉睡之後甦醒的「漂泊者」，在廣闊的世界中冒險，挺身對抗從末日災難中誕生的怪物「幻象」。

當然官方也表示測試內容為開發中版本，不代表遊戲最終品質和表現。

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今次並非是《鳴潮》首先進行測試，早在2022年就有稱為「0.5測」的技術性測試，以及2023年的「一測」共鳴測試。比起前兩者測試，今次本次測試新增了角色「忌炎」和「凌陽」的故事線，另外亦新增了鑒心、凌陽、卡卡羅3位可使用角色及3個可供挑戰的新Boss讓玩家體驗更多戰鬥內容。

《鳴潮》

官方亦特別提到遊戲的整體美術表現全面升級，採用了更細緻的場景氛圍分級，展現《鳴潮》世界中的天空海、異象雲、溯洄雨等特殊天氣現像。從官方提供的畫面所見，畫質、特效和環境氣氛營造的確可以媲美《原神》。

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記者自己並未有參與鳴潮之前的測試，但據網上玩家反映，《鳴潮》在一測中的反應並不算好：尤其是劇情方面，玩家作為「外來者」引起了周圍人的警覺實屬正常，但劇情發展下來其他角色並未因玩家的示好而各自態度、反倒是加深了敵意，給玩家一種孤立感，海內外玩家都負評如潮。

而在相隔10個月之後《鳴潮》製作組對玩家提出的缺點一一改進，劇情方面更是接近完全推倒重做；場景及氣氛方面亦走出單一的廢土風格、並非什麼場景都加上灰色濾鏡，而是有了更豐富的色彩和地貌。

https://www.youtube.com/watch?v=40w1lqfoz9c

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玩家反應普遍正面 針對《原神》不足處作改善獲讚賞

既然是開放世界手遊，自然難免會和現時大熱的《原神》比較；不少有參與測試的玩家都認為《鳴潮》在戰鬥系統方面比《原神》優勝，不單有格擋、彈反等系統，也有特殊的換人連攜攻擊，作為動作遊戲操作性比《原神》高。此外《鳴潮》不少系統都比《原神》人性化，例如跑步不用體力、可以wall-running跑牆等等，探索體驗比《原神》更好。

（巴哈姆特）

（巴哈姆特）

（巴哈姆特）

角色設計方面則是各花入各眼，但值得一提是有人指出《鳴潮》的男性角色設計主要走帥氣或型棍路線，即使男玩家亦較容易受落；而不像《原神》部份男角在男玩家眼中太過美型或「娘炮」，讓人感覺是特意用來招呼好此道的女玩家。

《原神》在全球取得巨大成功，自然吸引到後來者想要模仿其成功模式、開發卡通渲染風格的開放世界手機遊戲賺錢；其中較為有名的便是由完美世界旗下Hotta Studio工作室開發的《幻塔》。

《幻塔》也交出了一定的成績，在各地App Store排行榜都在頭100以至50名以內；只是和《原神》的熱度及營收相比還是有相當大的距離。

事實上大部份原神玩家都對其他廠商推出「類原神」遊戲表示歡迎，畢竟有競爭才有進步，出現強力的挑戰者才能讓原神營運不再擺爛認真聽取玩家意見、給出玩家想要的內容，就如同最近許多Pokemon fans對《幻獸帕魯》Palworld大力支持一樣。《鳴潮》的出現，說不定會狠吸一波對《原神》近來營運和內容感到失望的玩家。