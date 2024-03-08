鳥山明去世｜大師唔係只得龍珠、IQ博士 重溫其創作的5個遊戲系列｜以《龍珠》、《IQ博士》紅遍全球數十年的日本漫畫大師鳥山明在3月1日不幸因急性硬膜下血腫逝世，訃告在今日3月8日上午公開舉世震驚。一般人對鳥山明大都離不開「漫畫家」「龍珠」「IQ博士」，但其實在漫畫以外鳥山明也經常參與遊戲製作，以下就和大家回顧一下。



日本國民遊戲《勇者鬥惡龍》

鳥山明有參與的遊戲作品，最著名當然就是經典RPG遊戲系列《勇者鬥惡龍》Dragon Quest；由1986年的初代《勇者鬥惡龍》就已經是由鳥山明負責角色、怪物設計及美術；之後三十多年間每一款《勇者鬥惡龍》本傳作品都由鳥山明負責美術和角色/怪物設計（當然不是每一集的每一款怪物都是由鳥山明親自操刀）。

《勇者鬥惡龍》

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以至於《勇者鬥惡龍》本傳以外的衍生作品，如勇者鬥惡龍 不思議迷宮、勇者鬥惡龍 創世小玩家、怪獸戰鬥之路等等也都會由鳥山明來繪製遊戲封面或主要人物設計。毫不誇張的說，沒有鳥山明，就沒有現在的《勇者鬥惡龍》。

就算沒有玩過《勇者鬥惡龍》遊戲，也肯定會見過史萊姆、龍王等經典怪物；圖為衍生系列《勇者鬥惡龍 怪物仙境》25週年賀圖。

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和鳥山明合作三十多年的《勇者鬥惡龍》遊戲設計師堀井雄二亦已對鳥山明逝世表示哀悼：「由最初和鳥山先生合作製作《勇者鬥惡龍》已經過了37年，鳥山先生創作了無數極具魅力的角色和怪物；可以說《勇者鬥惡龍》的歷史也就是鳥山先生的角色設計史。鳥山先生和已故的椙山先生（記者按：椙山浩一，《勇者鬥惡龍》作曲家）是長年以來的製作《勇者鬥惡龍》的夥伴。而他們都已經去世了……。已經不知道應該說些什麼才好了。真的、真的非常遺憾。」

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超時空之鑰 Chrono Trigger

除了《勇者鬥惡龍》之外，鳥山明的另一款超經典之作當然要數1995年的JRPG遊戲《超時空之鑰》Chrono Trigger；多年後的今日《Chrono Trigger》仍然被視為史上最偉大的電子遊戲之一。

遊戲在2018年移植至steam，有興趣補完經典可以留意

《超時空之鑰》作為1995年的遊戲有很多突破性的設計及出色之處，例如多重結局、出色的劇情和深刻的人物刻劃、有趣的戰鬥及地圖系統等等。而最厲害的是遊戲將「時間旅行」這個概念完美融合到遊戲設計內；玩家在遊戲中可以穿梭於多個不同時代，而在「過去」玩家所做的事將會對之後的時代產生影響，即使放眼現代也沒有太多遊戲能做出類似效果。

遊戲的點陣美術也是極之出色

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藍龍

在《勇者鬥惡龍》和《超時空之鑰》以外，鳥山明參加又較為有名的遊戲大概是2006年的《藍龍》；當時是為Xbox 360開發的全新IP JRPG遊戲，製作陣容極為豪華，由《最終幻想》之父坂口博信擔任總指揮、製作人、劇本、遊戲設計，植松伸夫負責音樂，鳥山明負責角色設計，鳥山明還親自擔當遊戲內一個角色「トリッポ」 (Torippo）的配音。

《藍龍》

《藍龍》當年的聲勢相當浩大，在遊戲以外還有相關漫畫和電視動畫，連香港也舉行過實地宣傳活動。遊戲後來也有在NDS推出續作《藍龍Plus》和《藍龍 異界巨獸》，不過系列和《勇者鬥惡龍》和《超時空之鑰》相比不論人氣還是普及率都差得遠，在遊戲界和玩家心中的地位遠不如後兩者。

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TOBAL No.1 トバルNo.1

接下來介紹一個相比前面幾款起來不那麼有名氣的遊戲：Square在1996年於PlayStation推出的3D格鬥遊戲《TOBAL No.1》。遊戲開發由集合了《鐵拳》和《Virtua Figter》成員的工作室「DREAM FACTORY」負責，角色設計則由鳥山明操刀。

值得一提是這款遊戲是Square第一款PlayStation遊戲，當年發賣的時候更附有在後來徹底改變整個遊戲界的名作《Final Fantasy VII》的試玩版光碟「SQUARE'S PREVIEW」，說不定試玩碟比遊戲本身還要出名。遊戲在1997年推出續作Tobal 2，同樣由鳥山明負責人設。

龍珠系列遊戲

作為世界上最知名普及度最高的漫畫之一，《龍珠》自然也有很多款改編遊戲，而其中也有鳥山明參加。不過相比起《勇者鬥惡龍》系列，鳥山明對《龍珠》改編遊戲的參與度並不算高，通常只是畫一兩個新角色或是負責監修等。不過單是「龍珠新角色」這一點就已經很有吸引力，例如龍珠Fighter Z登場的新角色「人造人21號」就相當受歡迎。