前列腺癌｜醫生全面解構新式療法 局部治療減少長期後遺症

前列腺癌是本港男性癌症第三位，也是過去十年新症數字上升最快的癌症。以香港癌症資料統計中心最新2021年數字為例，男性第一、二位的肺癌、腸癌新症數字都是三千四百多宗，而前列腺癌也有三千宗以上，其實已相當接近。香港中文大學外科學系副教授趙家鋒醫生表示，最大問題是擴散性前列腺癌的比率也同時上升，現時在確診時已出現擴散的前列腺癌約佔所有個案的32%，情況不容忽視。



「所以，我們首先希望有更多年齡適合或本身有風險因素的男士接受篩查，期望可及早發現前列腺癌。此外同樣重要的是，為早期前列腺癌患者選擇最適當及後遺症最少的的治療方法。」趙醫生說。

現時對於早中期、腫瘤只局限於前列腺內部份位置的前列腺癌，一般可以考慮三種治療方法：前列腺手術切除、放射治療、局部治療。趙家鋒醫生逐一分析：

1. 全前列腺手術切除（Robotic radical prostatectomy）



「是以機械臂輔助微創手術進行，好處是切除全個前列腺，將復發風險減至最低，但手術後有一至兩成病人會出現長期小便失禁，對生活影響較大。此外就是有機會對性功能造成影響。」趙醫生表示。

2. 放射治療（Radical radiotherapy）



現時一般使用體外放射，治愈率與切除手術相若，好處是不會有傷口，不需全身麻醉。放射治療的壞處是輻射雖然集中在前列腺腫瘤，但無可避免會對附近的膀胱、直腸等造成影響，導致長期尿急尿頻、小便出血、肛門出血等後遺症，其中一至兩成屬較嚴重個案，對生活造成困擾。

「整體來說，大部份早、中期前列腺癌病人接受手術切除或放射治療後癌症都可以得到根治，但始終有一至兩成病人有長期後遺症，所以近年愈來愈傾向考慮較新的局部治療。」趙醫生表示。

3. 局部治療（Focal therapy）



現時較常用的前列腺癌局部治療包括一熱一冷兩種：高能量超聲波治療（High-intensity focused ultrasound, HIFU），以及冷凍治療（Cryotherapy）。「原理是希望針對局部性及早中期的前列腺癌，例如佔前列腺少於四分之一的範圍，可以利用局部治療以殺死癌細胞。首先須經磁力共振確定腫瘤位置，再進行準確的抽組織檢查，確定腫瘤位置，才可以考慮局部治療。一般來說，大約20%的前列腺癌病人適合做局部治療。」趙醫生說。

以冷凍治療為例，無需開刀，而是在超聲波引導下經皮膚插針到前列腺腫瘤的位置，利用氬氣（Argon Gas）進行冷凍，令冷凍針溫度低至零下40度，維持8至10分鐘，然後進行8至10分鐘的解凍，再重複一次冷凍及解凍的循環以清除癌細胞。

「冷凍治療時可選擇全身或半身麻醉，但即使全身麻醉所需時間也比切除手術為短，所以麻醉風險也較低。若手術安排在上午進行，九成病人可即日出院，無需留醫。」趙醫生說。

由於冷凍治療後初期前列腺會腫脹，病人手術後一般需要佩戴5至7日的尿喉以輔助小便。傳統的尿喉長至足部，較不方便，但如果利用尿喉開關制，尿喉伸出體外只至大腿位置，當「尿急」時上廁所取出尿喉打開開關就可以小便。如果穿着較鬆身的褲子，在外觀上是看不出來的，也不會對生活造成很大影響。

選用冷凍治療出現長期後遺症風險低！

趙醫生表示，「冷凍治療的好處是，治療後引致長期失禁的比率接近零，而對性功能的影響也遠比前列腺全切除為少。加上沒有電療輻射，因此極少會有小便、大便等後遺症。而主要的後遺症包括小便困難，血尿等，一般在治療後兩、三星期之內便會消失。」

病人也要留意，在接受前列腺癌局部治療後，癌症在前列腺內復發率較切除手術或電療會高一點，但大部份復發的病人也可以再接受局部治療，若不適合做局部治療，也可以轉做切除手術或電療。所以，一開始接受局部治療的病人也不會因此而喪失其他的治療選項。

至於怎樣選擇冷凍治療或高能量超聲波治療，通常因應腫瘤在前列腺內的位置來決定。若腫瘤位置在前列腺後方較貼近直腸，高能量超聲波治療就比較適合。若腫瘤位置在前列腺的前方，冷凍治療就比較可取。

趙醫生指出，目前本港進行的前列腺癌治療只有低於5%是局部治療，希望未來可以向這方面發展，令更多適合局部治療的病人無需做手術或放射治療，以減低出現長期後遺症的風險。