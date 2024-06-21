護膚｜夏天咪曬過龍 炎夏3大常見色斑 醫生：做好防曬最緊要！

經過五、六月的連日雨天，香港進入曝曬的夏季。我們皮膚裡面有一種「黑色素細胞」，它們遇到紫外線的話會製造黑色素，作用是保護皮膚避免受紫外線傷害，但如果黑色素造得太多，便有機會形成皮膚色斑。



「肌膚長時間在陽光下曬，過剩的黑色素有機會堆積在皮膚上，形成色斑。」皮膚科專科醫生陳厚毅表示，「少量皮膚色斑可能不是問題，但當數量太多或出現在面部，也會造成困擾。而更大的問題是，若皮膚色斑明顯增加可能反映『曬過龍』，經常皮膚曬傷，有機會增加皮膚癌風險，必須注意。」

陳醫生指出，皮膚色斑有很多種，最常見包括：

雀斑——邊界清晰，一般每塊雀斑只比芝麻略大，以年輕人士較多，20至40多歲都常見。



太陽斑——邊界清晰，面積比雀斑大，以年長人士較多。



荷爾蒙斑——邊界較為不清晰，大多在兩邊面頰或額頭位置，甚至嘴唇周圍出現。和女性荷爾蒙有關，女性懷孕期間或生完BB後特別多。



萬一色斑嚴重需要治療，常見有3類方法：

1. 外用藥膏——例如可減淡色素，或加速皮膚新陳代謝的藥膏。



2. 化學煥膚治療，常用包括有甘醇酸、水楊酸、乳酸等成份，坊間也有機會買到以上成份的產品，但陳醫生提醒，一般需要時間進步，但現在一般換膚療程不會引致脫皮，可以如常上班。



3. 激光治療——陳醫生表示，可以選擇皮秒或納秒激光去改善色斑，不過要留意，亞洲人種要小心選擇激光的能量和波長，以減少反黑機會。



他強調，色斑雖有多種不同的治療方法，但始終預防勝於治療。例如以上3種色斑都會受紫外光影響，所以預防最重要的就是防曬，而防曬同時可減低患皮膚癌風險。

「有統計顯示，若我們的皮膚沒有經過曝曬曬傷，日後引發黑色素瘤皮膚癌的相對風險設定為1，那麼若經過兩次曬傷並出現水泡，日後引發黑色素瘤皮膚癌的相對風險為1.7，即比沒經過曝曬高70%；如果經過3次曝曬曬傷並形成水泡的話，相對風險更會增加到3.8，比沒經過曝曬的人士高2.8倍。事實上，皮膚癌是人類常見的癌症之一，本港近年的新症個案亦不斷增加，絕不能掉以輕心。」

至於市面上的防曬產品，他表示主要分兩大類：物理性防曬和化學性防曬。「物理性防曬是將防曬粉底造成可以阻擋甚至反射紫外線，減少對皮膚的傷害，而特性是不容易被皮膚吸收，所以對敏感肌膚、濕疹人士或嬰幼兒的皮膚是一個比較好的選擇；而化學性防曬是吸收紫外線然後轉化成為熱量，同樣可減少紫外線對皮膚的傷害，但它始終是化學物質，所以對敏感肌膚、濕疹皮膚、嬰幼兒等比較不適合。」

哪種比較好？「其實只要塗搽後沒有不適，沒有過敏，令你願意持續地塗搽及定時補搽，對你來說就是好的防曬了。」陳醫生說。