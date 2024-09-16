痔瘡｜一文簡介3類「痔療」這4類人士風險高！醫生解5大痔瘡迷思

不少人都有時會摸到自己肛門有凸起的異物，那一定是痔瘡嗎？不癢不痛，是否需找醫生處理？有哪些方法選擇？



外科專科醫生高彩華表示，痔瘡的處理方法可分為以下3類：

1. 保守性治療



這包括藥物治療，改變飲食和生活習慣，養成良好的大便習慣等，適合情況輕微的患者。

2. 橡皮圈結紮術



醫生會用橡皮圈紮著痔瘡，阻斷血液供應，使痔瘡萎縮及一兩天後脫落。過程只需數分鐘，可以在診所內進行，無需麻醉，且復原很快，但復發率較高，並只適合用於部份內痔（即在肛門齒狀線以內的痔瘡，在齒狀線以外則屬於外痔）的病人。

3. 手術



「常用的痔瘡手術有好幾種，近年也不斷有新方法和工具出現，不過整體來說，最徹底和有效的仍是傳統的痔瘡切除手術，即以手術刀把痔瘡切除，可一次處理外痔和內痔，復發率低，是痔瘡手術的黃金標準，但病人會較痛，手術後亦有外露傷口，需小心護理待它愈合。」高醫生說。其他手術方法包括超聲波引導痔瘡動脈結紮術、痔瘡槍手術等，一般痛楚比傳統切除手術少，但復發率較傳統手術高。

選擇上述哪種療法，需考慮是內痔還是外痔？如果是內痔是屬於輕微或嚴重？主要困擾病人的徵狀是出血/脫垂/疼痛還是其他？病人寧可痛一段時間還是承擔較高的復發風險？綜合以上因素，再為病人度身訂造。

4類人士患「痔」風險高！

高醫生又指出，以下4類人士屬於痔瘡的高危群組：

長者：一般較少活動，加上腸道蠕動較慢，所以較大機會患有便秘，大便時需要經常用力，容易形成痔瘡。



盆腔壓力增加的人士：例如長期便秘或腹瀉，喜歡玩舉重/健身等運動者。



長期坐著的人士：久坐會令血液循環欠佳，增加肛門血管壓力和形成痔瘡的機會。



孕婦：因胎兒壓著腹腔，會導致血管受壓，同時也會受荷爾蒙影響而增加痔瘡風險。



醫生揭５大「痔瘡迷思」背後真相

究竟摸到肛門有凸起異物，是否一定是痔瘡？若不痛不癢沒流血，是否需諮詢醫生？高醫生表示這是「痔瘡迷思」，常見的迷思包括：

肛門口「有粒嘢」就是痔瘡？



高醫生提醒，「痔瘡常見的症狀例如大便出血或覺得肛門有異物，可能會和結直腸癌病徵混淆，所以最安全的做法是盡早諮詢醫生，判斷是純粹痔瘡問題，還是需要做其他檢查去確定有沒有其他大腸疾病。」

經常坐「二手熱櫈」會增加痔瘡風險？



其實坐熱櫈和患上痔瘡並無關係，但要注意，「坐得多」本身卻會增加痔瘡風險，所以無論是上班族還是在家工作，都要避免長時間坐著，應每半小時左右起來活動大約五分鐘。

「十個男人九個痔」？



高醫生表示，本港暫沒有男女患痔瘡比例的統計，但臨床所見男女機會相若，尤其曾經懷孕的婦女常會出現痔瘡問題。

飲食習慣「無辣不歡」易患痔瘡？



的確，辛辣食物有機會導致血管膨脹，令原本細小的痔瘡更加腫脹，所以痔瘡病人應吃得清淡，痔瘡發作期間更應戒辣。

坊間有不少宣傳「根治痔瘡」，堅定流？



高醫生表示，不同「痔療」方案適合不同病人，但目前並沒有可百分百根治痔瘡的方法，一般來說復發率最低的是傳統切除手術。即使接受手術後，仍要多飲水、多吃蔬菜，減低痔瘡復發的機會。