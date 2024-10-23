膽管石可併發膽管炎 死亡率高達30% 內窺鏡造影即時處理

都市人工作忙碌容易廢寢忘餐，導致腸胃出問題，若長時間維持不良飲食習慣隨時會膽結石。到底膽石從何而來？又引致什麼疾病？接下來就請醫生一一為我們解答。



「膽石」成因

我們一般說的「膽石」，是指膽囊裡的結石。膽囊的主要作用是儲存由肝臟製造出來，暫時用不著的膽汁，若我們突然進食較多肥膩食物，就會需要額外的膽汁來幫助消化，這時膽囊便會把膽汁排進膽總管，再流到十二指腸進行消化的工作。膽總管本身不會生成結石，但膽囊結石有時會掉進膽總管，而又未能順利落到十二指腸，卡在膽總管內，於是成為「膽管石」，可以是非常嚴重的急症。

外科專科醫生黎卓先指出，膽總管是呈y字型，若膽石掉進了膽總管，有些病人會即時出現病徵，但也有部份病人沒有即時明顯病徵（clinical silence），結石留在膽總管內，「就好像養珍珠一樣愈養愈大，最終也會出現病徵，需要處理。」

膽石堵塞膽管或致膽管炎

膽管石病徵可大可小，「最常見是堵塞了膽總管，在臨床上屬於『不完全堵塞』，對病人有一定危險，因為不完全堵塞即表示腸腔內的細菌有機會進入，當膽汁不流暢的時候便容易出現細菌滋生、積聚及衍生感染，臨床上稱為『膽管炎』。」黎醫生表示。

膽管炎可分為嚴重及普通等級，嚴重的膽管炎可引起休克、發高燒、發冷等多種病徵，即使即時採取適當措施，死亡率也高達30%。「即使病人較年輕，身體狀況較好，死亡率仍有10%，在外科手術來說屬於一個相當高的死亡率，因此急性膽管炎可以是一個十分嚴重的病。同一時間，膽管石堵塞膽總管除了引致膽管炎，也可以在胰管和膽總管的交界造成堵塞，令胰臟分泌物也無法排出，引起另一個病——『膽源性胰腺炎』，也是一個可大可小的病。」黎醫生說。

若懷疑是膽管炎，檢查主要看臨床症狀，除了常見的腹痛發燒，也可抽血檢查肝功能，看看會否提示病人有「堵塞性黃疸」，「再視乎臨床情況，例如最簡單的做一個超聲波檢查，有機會看見膽囊內有結石，膽總管有輕微擴張或沒有擴張，結合肝功能的變化，再結合臨床症狀便可以決定下一步行動。舉例說，病人的情況若相對穩定，醫生可排期做進一步的檢查，例如磁力共振膽管造影（MRCP），在非入侵性手段來說這是檢查膽總管最準確的方法，但當然它也有本身的限制。」

而整體來說，最準確的檢查膽總管方法，是經內窺鏡逆行胰膽管造影（ERCP）。黎醫生表示，在今天來說通常ERCP都不會是單純檢查性質，而會同時會進行治療，因此，當臨床上高度懷疑是膽管炎或膽管石引起的其他問題，進行臨床診斷後可因應病人臨床表現，如果情況顯示病人當前最需要做ERCP的話，就會即時進行。

「相反，若病人沒有出現急性病徵，可以擇期治療的話，現時大部份外科醫生的選擇可能都傾向以ERCP先處理膽管石，再擇日期切除膽囊；或以腹腔鏡膽囊切除術一次過處理膽囊和膽管石，視乎不同醫生的經驗以及病人情況決定。如果病人膽管石同時伴有膽囊結石，現時的黃金標準都是需要切除膽囊，因為膽管石其實是膽囊結石的併發症，切除膽囊才可以標本兼治。」黎醫生補充表示。