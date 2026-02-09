行路不能一心二用？醫生揭大腦衰退早期警號 １方法自測大腦功能

好多人都以為，只有「無記性」或是「突然迷路」才是患上認知障礙症（又稱：失智症）的先兆。然而，台灣基因醫師張家銘近日在社交平台分享，原來大腦老化的警號可能比記憶力衰退來得更早。他在診症時常問長者一句話：「你行路時，仲能唔能夠同時思考？」這一簡單動作，竟是大腦健康的關鍵指標。



「一心多用」是大腦的日常體檢

張家銘指出，很多人聽到這個問題都會愣住，心想「行路就係行路，點解要想事情？」事實上，這是一個極具指標性的「大腦多工能力體檢」。

從醫學角度分析，單純行路是一個自動化動作；但在行路時同時思考（例如計算、回憶事情、對話），則屬於「雙重任務步行能力（Dual-task gait）」。這需要大腦的前額葉、小腦、基底核與感覺運動皮質同步運作，一邊維持身體平衡，一邊處理認知負荷。

若大腦無法應付這種「一心二用」的情況，研究發現，未來幾年出現跌倒、注意力退化，甚至患上認知障礙症的風險都會顯著上升。

生活中３個常見的「大腦失靈」情況

大腦功能的退化往往有跡可循，張醫生列舉了生活中常見的３個典型情況，若家中長者出現以下情況，家人就要提高警覺：

1. 講電話即停步： 一邊行路一邊講電話時，腳步會自然停下來，無法同時進行。



2. 回覆訊息行歪路： 一邊行路一邊用手機打字回覆訊息，很容易偏離直線或撞到障礙物。



3. 遇滋擾反應慢： 過馬路時若旁邊有人說話，判斷路況的能力會變遲緩。



出現這些現象並非單純的長者「年紀大、反應緩慢」，而是大腦整合能力下降，代表大腦將所有能量都集中在負責思考的前額葉，同一時間只能處理一件事。

一分鐘自我測試 「行路心算減七」

想知道自己或長輩的大腦整合能力是否及格？張醫生建議了一個簡單的測試方法，人人都在家樓下都能做：

【測試方法】



先找一條安全、平坦的行人路，一邊行路，一邊進行「連續減七」的心算。 例如從 100 開始倒數：100、93、86、79……



如果能順暢地邊行邊算，代表大腦整合能力維持得不錯；但若覺得非常吃力，甚至需要停下腳步才能計算，就代表前額葉整合效率可能已開始下降。

單靠散步未夠 醫生教路4層護腦法

不少長者習慣每天晨運散步，但張醫生提醒，單純的散步對大腦刺激強度其實不足，因為大腦很快會適應並將其變為自動化動作。真正能刺激神經可塑性的，是「邊動邊想」。

根據最新的醫學回顧研究，要改善雙重任務能力，他建議採取以下四個步驟：

一. 基礎步行訓練： 每天40分鐘戶外步行，專注於呼吸與節奏，幫助穩定自律神經。



二. 加入認知挑戰： 在行路時加入任務，例如倒數數字、背歌詞或記路牌，強迫前額葉與身體動作重新整合。



三. 善用科技輔助： 每週進行2至3次體感遊戲（如Switch健身環）或虛擬實境（VR）訓練，這類活動天生設計就是「邊動邊做決策」，能訓練大腦用更少資源完成任務。



四. 關鍵營養補充： 補充足夠的蛋白質、Omega-3脂肪酸、維他命D、鎂及維他命B雜，為神經修復提供基礎原料。



真正的抗老是「處理生活」

認知障礙症並非突然發生，而是從大腦慢慢退出「一心二用」模式開始。只要大腦還願意一邊行、一邊想，就代表它仍在學習與更新。張醫師強調，「真正的抗老，不是記憶力有多好，而是還能不能同時處理生活。」

