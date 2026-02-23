行路就痛、停低就好？醫生：恐是周邊動脈阻塞 拖延治療恐需截肢

不少人走路時腳痛，第一時間會以為是關節退化或筋骨勞損，殊不知這可能是血管發出的求救訊號。這種被稱為「間歇性跛行」的症狀，正是「周邊動脈阻塞」的典型警號。若不及時處理，嚴重者可能面臨截肢甚至致命風險¹。



本文有幸邀請到心臟科專科醫生伍諾行，為大家詳細拆解這個被稱為「腳中風」的隱形殺手，以及日常預防與護理的關鍵。

不只是腳的問題，而是「全身血管病」

伍諾行醫生解釋，學術上來說，「周邊動脈阻塞」是指除了腦部和心臟以外的血管出現收窄。其根本原因與冠心病一樣，都是動脈粥樣硬化——即血管內壁積聚了斑塊，導致血管阻塞，只是發生的位置不同¹′²。

雖然大眾最常聯想到的是下肢（腳部）血管阻塞，但伍醫生強調，周邊血管遍佈全身，阻塞可發生在：

● 下肢（最常見）： 引致腳痛、行動不便¹′²。



● 腎臟： 可能影響腎功能，或導致血壓異常地高³。



● 肺部： 類似心臟病發，可能出現胸痛、 呼吸困難⁴。



● 盆腔/生殖器官： 若阻塞位置較高（如盆腔），可能引起臀部疼痛；男士甚至可能出現勃起功能障礙（不舉）⁵。



伍醫生指出，若病人同時出現心、腦、腳多處血管阻塞，醫學上稱為「多血管疾病」，這類病人發生不良心臟事件的風險極高。換言之，當腳部出現血管問題，很多時都不是單一事件，而是反映整體血管健康已亮起紅燈⁶。

自我檢測：周邊動脈阻塞的常見徵狀

「間歇性跛行」是周邊動脈阻塞最典型的症狀。

1. 間歇性跛行：這是最典型的症狀。患者行走一段時間後，因肌肉需血量增加但血管阻塞導致血液供應不足，會感到腳痛；停下來休息一會後, 痛楚便會緩解。



2. 外觀變化：腳部皮膚蒼白、溫度冰冷。



3. 營養不良特徵：腳毛稀疏、腳趾甲變厚變脆、生長緩慢。



4. 嚴重徵狀：腳趾或腳跟發黑、潰爛，傷口久久不癒（最常見的例子便是「糖尿腳」）。



伍醫生提醒大家，雖然約七至八成患者病情在五年內相對穩定，但若發展至「危急性肢體缺血」，後果可能十分嚴重。臨床數據顯示，一旦出現嚴重缺血（如爛腳不癒），約四分之一患者可能在一年內死亡，三分之一需截肢⁸′⁹。

治療三部曲：生活、藥物與手術

針對不同程度的患者，伍醫生介紹了目前主流的治療方案，主要分為生活、藥物及手術三個層面。

1. 改變生活習慣

首先是基礎的生活習慣改變。患者必須嚴格控制血壓、血糖及膽固醇這「三高」，同時戒煙與減肥，因為這是減低血管硬化風險的關鍵。此外，研究顯示適量運動可促進微小血管增生，有助改善症狀¹。

2. 藥物治療

在藥物治療方面，主要使用抗血小板藥以防止血小板凝集，預防急性血栓形成。而降膽固醇藥（他汀類）更是重中之重，透過將壞膽固醇降至理想水平，有機會逆轉或穩定斑塊，從而減少斑塊破裂形成血栓的風險⁵。

3. 手術介入

當藥物無法改善症狀或傷口無法癒合時，便需考慮手術介入。常見選項包括利用球囊或支架打通血管的微創手術（俗稱「通波仔」），以及利用自身靜脈或人造血管繞過阻塞位置的搭橋手術⁵。

伍醫生特別提醒，手術並非一勞永逸。術後必須持續服藥，以防止血管再次阻塞¹⁰。

醫生貼士：預防與日常護理

「北歐式健走」（Nordic Walking）是一種結合使用特製健走杖的全身運動，源自芬蘭，廣受各年齡層歡迎，特別是長期病患和長者。

飲食建議：多吃類黃酮食物

伍醫生引述研究指出，攝取足夠的類黃酮有助預防心血管疾病。建議患者可多食用蘋果、橙、洋蔥、西蘭花、綠茶及黃豆等富含類黃酮的食物。日常亦應遵循少鹽、少精製澱粉及少反式脂肪的飲食原則¹′¹⁰⁻¹²。

足部護理細節

在日常護理方面，患者應避免穿太緊的鞋襪以免產生壓力點導致潰瘍，並保持腳部溫暖。患者修剪指甲時需格外小心，避免弄傷皮膚引致感染¹³。

運動貼士：痛都要行？

對於已患病的長者，運動可能會引起疼痛。伍醫生建議採用「步行訓練」來平衡。患者可在跑步機或平地以可接受的速度行走，當感到腳痛時便停止，待痛楚消失後再繼續，透過這種間歇訓練的方式，目標每日可累積行走約1小時⁵。

此外，伍醫生又特別推介「北歐式健走」。透過使用兩支特製健走杖輔助行走，能減輕下肢及關節的負荷，讓腿部血管阻塞的患者能走得更遠、更久，從而達到更好的血管增生效果，同時鍛鍊全身肌肉¹⁴。

香港人常有「諱疾忌醫」的心態，往往等到腳部發黑潰爛時才求醫，但此時可能已面臨截肢的結局。伍醫生強調，市民如果發現走路時腳痛、腳部冰冷或脈搏微弱等症狀，應儘早求醫檢查。只要及早發現，透過藥物治療及生活改變，絕對有機會保住雙腳，遠離截肢威脅⁵。

