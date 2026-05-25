護眼｜以為戒手機就安全？7歲童日日摺紙 「遠視儲備」慘遭清零

不少家長為了保護小朋友雙眼，都會嚴格限制他們玩手機和看平板電腦的時間，轉而讓他們多做勞作或玩實體玩具，這似乎是個完美的護眼對策。不過內地出現了一宗個案，武漢一名7歲男童因為太過熱衷於摺紙做手工，結果一個學期下來，眼睛的「遠視儲備」竟然跌至零。



戒手機改做勞作 竟掏空「遠視儲備」？

據內媒《極目新聞》報道，這個名叫熊熊（化名）的小一學生，自從這學期開始就迷上了摺紙。每次做完功課，他就會乖乖坐在書桌前剪剪摺摺。起初爸媽還挺高興，覺得小朋友專注力好，又不用整天盯著電子螢幕，所以一直由得他玩，未有加以干涉。

但過了一段時間之後，爸媽留意到熊熊經常揉眼睛，甚至開口說覺得眼乾、看東西有點模糊。他們隨即帶兒子到醫院求診，醫生詳細檢查後發現一個令家長大吃一驚的結果——熊熊的遠視儲備已經完全見底。要知道在上個學期的例行檢查中，他明明還有100度的遠視儲備。

9項小朋友有視力問題的早期跡象（按圖睇清👇👇👇）

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認識認識先天視力防線 提早花光恐加速近視

究竟什麼是「遠視儲備」？原來小朋友出生時眼球還沒發育完成，眼軸較短，天生會帶有一點遠視，這就像是抵抗近視的天然「本錢」。一般7歲小朋友最好能保留100到150度的遠視儲備。正常情況下，這筆「存款」會隨著小朋友長大、眼球慢慢發育而逐年遞減，大約到12歲左右才會剛好歸零，變成正常視力。

但如果像熊熊這樣，因為長時間極近距離做勞作，令眼球一直處於繃緊狀態，短短一個學期就把原本可以慢慢用的額度急速消耗殆盡。一旦這個抵抗近視的本錢提早花光，眼軸又隨著發育繼續拉長，孩子便會提早變成近視眼。

靜態手工暗藏殺機 傷眼程度不亞於玩手機

武漢大學附設愛爾眼科醫院、負責診治的眼科副主任醫生周靖晶指出，問題正正出在那些看似無害的靜態手工活動上。原來進行摺紙、串珠或畫畫這類精細動作時，眼睛需要持續在極近距離聚焦，眼內的睫狀肌會長時間處於繃緊狀態。小朋友一專心起來，身體就不自覺地越靠越近桌面，連眨眼次數也會大幅減少。

日積月累之下，遠視儲備消耗的速度絕對不亞於玩手機。但由於這類活動沒有刺眼的螢幕光，往往被家長忽視了其風險，成為損害兒童視力的隱形殺手。

護眼不止戒電子產品 掌握時間與距離

周醫生表示，要真正保護小朋友的視力，重點其實在於「距離」和「時間」，而不僅僅是盲目隔絕電子產品。處於3到10歲視力發育關鍵期的孩子，不管是看書、寫字還是做精細手工，只要是近距離用眼，一次最好不要超過20分鐘。

另外，家長平日應多帶小朋友到戶外接觸自然光，每天起碼維持兩小時，並且每三至六個月帶孩子做一次專業視力檢查。及早了解視力「存款」狀況，適時讓眼睛放鬆，才不會等到近視出現才來後悔。

３招保護孩子視力（按圖睇清👇👇👇）

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