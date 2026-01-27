遠視導致頭痛眼酸？醫生教4招護眼關鍵　出現4大症狀立即就醫

看近距離的東西很模糊、還頭痛眼痠？專家提醒，很可能是遠視上身了，它正在一點一滴偷走你的生活品質，不能因為它沒有痛感，就不處理它。



眼睛很吃力 專家：就像整天舉著啞鈴一般疲累

「明明看遠很清楚，為什麼手機螢幕越來越看不清楚？」這是許多遠視患者的心聲。台灣眼科醫師粘靖旻指出，遠視不僅造成視力困擾，更會引發頭痛、眼睛痠痛等連鎖反應，嚴重影響日常生活品質。

相關文章：近視｜800度眼齡如同80歲 深近視易致4大眼疾視網膜剝離高10倍？👇👇👇

+ 18

粘靖旻指出，遠視是光線聚焦在視網膜後方，導致看近物時需要更用力調節。這種額外負擔會讓眼睛肌肉持續緊繃，就像整天舉著啞鈴一樣疲累。

遠視警訊有哪些？

粘靖旻提醒，當眼睛出現以下症狀時，應立即就醫，不宜拖延：

看近物持續模糊超過1周。

經常性頭痛伴隨眼窩痠痛。

需要將物品拿遠才看得清楚。

閱讀時容易疲勞想睡覺。



遠視保健4大關鍵

不想放任遠視情況愈來愈嚴重，粘靖旻建議做好以下4件事：

1. 定期專業檢查

每年進行一次完整視力檢查；四十歲後每半年追蹤變化，及早發現度數調整需求，預防合併老花加重困擾。

2. 正確配戴眼鏡

依醫師處方配製凸透鏡片，閱讀時務必佩戴專用眼鏡，避免自行購買成品老花鏡，定期清潔維護鏡片清晰度。

3. 調整用眼習慣

近距離工作每半小時休息一下，保持充足光線，避免陰影；適當放大手機電腦字體，維持30公分閱讀距離。

4. 補充護眼營養

多攝取深綠色蔬菜、莓果，補充葉黃素與Omega-3；保持充足水分攝取，避免高糖分加工食品。

溫馨小叮嚀

粘靖旻表示，遠視不是年紀大才會發生，許多年輕人也有輕度遠視。與其忍受不方便、不舒服，不如及早檢查矯正，別讓模糊視界影響精彩人生！

相關文章：眼睛健康｜白內障青光眼趨年輕化！10項眼睛健診篩檢疾病及早治療👇👇👇

+ 14

延伸閱讀：

熬夜也要追劇？當心眼睛過勞！醫：眼疾不痛更可怕 4招護眼學起來

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

