秋季眼睛乾癢又泛紅？中醫教對症調理　別亂揉眼睛防結膜炎惡化

進入秋季後，天氣開始變得乾燥，早晚溫差也逐漸加大，不少人除了出現鼻子過敏、打噴嚏、喉嚨乾癢等問題，也開始發現眼睛莫名其妙地「癢起來」。有些人一揉眼睛就停不下來，甚至出現眼睛紅、流眼淚、異物感，早上起床時眼睛特別不舒服。



台灣莊可鈞中醫師提醒，秋季是眼睛不適容易增加的季節，如果反覆出現眼睛搔癢、泛紅或分泌物增加，就要留意是否與結膜炎有關，不能只是一直揉眼睛。

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秋天換季引發過敏性結膜炎、乾眼 容易出現發癢、泛紅和流眼淚

莊可鈞中醫師表示，秋天結膜炎常見的原因之一，就是季節變化造成的過敏反應。秋季空氣中的塵蟎、灰塵、花粉等過敏原，可能刺激眼睛表面的結膜，引發過敏性結膜炎。這類型的患者通常會以「癢」最明顯，常伴隨眼睛紅、流眼淚，甚至兩眼一起發作。有些人因為覺得癢就不斷揉眼睛，反而讓眼睛受到更多刺激，形成「越揉越癢、越癢越揉」的惡性循環。

尤其是本身就有過敏體質的人，到了秋天更容易出現眼睛與鼻子同時不舒服的情況。早上起床連續打噴嚏、鼻子癢、流鼻水，接著眼睛也開始紅癢，這些症狀往往不是巧合，而可能與季節性過敏有關。

除了過敏之外，秋天空氣變乾，也可能讓眼睛表面的淚液蒸發速度增加。再加上現代人長時間使用手機、平板、電腦，盯著螢幕時眨眼次數容易減少，眼睛缺乏足夠的淚液滋潤，就可能產生眼睛乾澀、刺痛、異物感，甚至因為眼睛受到刺激而出現泛紅、流淚等症狀。

中醫歸納眼睛健康與全身狀況有關 治療依體質、症狀和舌脈調理

莊可鈞中醫師指出，從中醫角度來看，眼睛的健康與身體整體狀態有關。秋季本身就屬於較乾燥的季節，如果生活作息不規律、睡眠不足，再加上長時間用眼、飲食過於燥熱，都可能讓眼睛的不適更加明顯。中醫在處理這類問題時，並不是看到眼睛紅就全部使用同一種方式，而是會依照患者的體質、症狀以及舌脈等狀況進行調整。

例如有些人主要表現為眼睛乾澀、容易疲勞，可能需要從滋潤、調整體質的方向著手；有些人則是眼睛紅、癢非常明顯，伴隨鼻子過敏，治療上就會更加重視過敏體質與身體的整體調理。也因此，同樣都是「秋天眼睛癢」，每個人的處理方式不一定完全相同。

在日常生活方面，莊可鈞中醫師建議，首先要避免用手直接揉眼睛。手上的細菌、灰塵容易帶到眼睛周圍，反覆揉眼也可能讓眼睛受到更大的刺激。如果真的很癢，可以先閉眼休息，適度冷敷幫助舒緩不舒服的感覺；外出時如果風大、空氣品質不佳，也可以配戴眼鏡或太陽眼鏡，減少灰塵、花粉直接接觸眼睛。

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使用手機或電腦應定期眨眼、看遠處 症狀持續惡化盡早就醫檢查

另外，長時間使用手機或電腦的人，也要記得讓眼睛適度休息。不要一盯螢幕就是好幾個小時，可以每隔一段時間將視線移開，看看遠處，同時刻意增加眨眼次數。睡眠也非常重要，尤其是已經出現眼睛乾癢、紅腫的人，更不應該每天熬夜追劇或滑手機，否則眼睛往往會更加不舒服。

飲食方面，秋天可以適度增加水分攝取，日常飲食以均衡、清淡為主，多攝取新鮮蔬菜水果。若本身容易因為特定食物出現過敏反應，也應該避開自己的誘發食物，不要因為「想補身體」而大量食用過於燥熱或刺激性的食物。

莊可鈞中醫師最後提醒，眼睛紅癢不一定都是單純的秋燥或過敏，如果出現明顯眼痛、畏光、視力下降、眼睛腫脹嚴重，或是大量分泌物、症狀持續惡化，就不能只靠休息或自行處理，應儘早接受眼科檢查，確認是否有感染或其他眼部疾病。尤其當眼睛已經不舒服時，更不要自行購買不明眼藥水長期使用。

秋天眼睛容易出問題，很多時候不是單一原因造成，而是乾燥、過敏、熬夜、長時間用眼等因素一起累積。與其等到眼睛癢到受不了才處理，不如從換季開始就減少刺激、調整生活習慣，讓眼睛也跟著季節一起「換檔」，降低結膜炎反覆發作的機會。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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