秋天換季經常感冒咳嗽？醫生揭預防關鍵：保暖睡眠通風缺一不可

每到秋天，耳鼻喉科門診就會出現不少感冒患者，喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀也可能反覆出現。台灣桃園耳鼻喉空軍醫師王曜指出，秋天早晚溫差大、空氣逐漸乾燥，加上病毒開始活躍，都讓呼吸道更容易受到感染，日常保暖、睡眠與生活習慣不可忽略。



王曜表示，秋天最大的特色就是早晚溫差大，突然受涼容易刺激呼吸道，建議採取洋蔥式穿搭，依照氣溫適時增減衣物，外出時也要注意頸部與胸口保暖，避免讓溫差有機可乘。

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睡眠也是換季保養的重要一環。長期熬夜或睡眠不足，不僅容易感到疲倦，也可能影響身體面對外在環境變化的能力。因此，建立規律作息比臨時補眠更重要，讓身體有時間恢復。

在室內環境方面，長時間待在密閉空間容易增加病菌傳播機會，建議每天適度開窗，保持空氣流通。如果室內過於乾燥，也可適度維持環境濕度，減少呼吸道乾癢與不適。

飲食與日常習慣同樣重要。王曜提醒，充足水分有助維持呼吸道黏膜正常功能，均衡飲食、規律運動也是維持身體健康的重要基礎。雖然這些做法看似簡單，卻都是每天可以做到的保養方式。

王曜強調，沒有任何一種方法可以保證完全不會感冒，但養成良好生活習慣，有助降低感染風險，也讓身體更有能力面對換季帶來的挑戰。如果感冒症狀持續超過一週沒有改善，或反覆發燒、咳嗽越來越嚴重，甚至出現呼吸困難等情況，就不要只當作一般感冒，建議盡快接受專業評估。

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