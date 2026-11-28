天氣轉冷、濕度下降，不少人開始出現小腿、手臂及腰背乾燥脫屑，甚至愈抓愈癢，嚴重時還會抓到破皮流血。台南崇學馬光中醫診所院長黃千瑞指出，秋冬皮膚乾癢，中醫多從「血虛風燥」看待，尤其夜間搔癢可能更加明顯。



黃千瑞表示，天氣乾冷，人體水分不足，加上血液無法充分濡養肌膚，容易造成皮膚乾燥，進而出現搔癢。這類型的皮膚癢通常天氣愈冷愈明顯，晚上也可能加重，皮膚主要表現為乾燥、脫屑，而非紅腫、滲液。

相關文章：濕疹｜溫差大易發作！異位性皮膚炎該避免5因素 洗澡水溫要講究👇👇👇

+ 8

年齡及洗澡（沖涼）習慣也可能讓乾癢更加嚴重。中老年族群皮脂變薄，加上氣血兩虛，若習慣使用高溫熱水洗澡、洗澡時間過長，或用力搓洗，都可能洗去皮膚表面的保護油脂，使乾癢問題惡化。

想改善秋冬皮膚乾癢，黃千瑞建議可從日常保養著手。首先，可請中藥房配製含當歸、白芍等潤膚藥材的外洗方，煮水放溫後擦洗或泡浴，水溫約38至40°C即可，避免使用過熱的水。

其次，應調整洗澡習慣，水溫不要太高，時間控制在10分鐘內，避免使用鹼性過強的肥皂或用力搓洗，洗澡後則應擦乳液或凡士林，幫助鎖住水分。

飲食方面，可適量攝取白木耳、山藥、紅棗等食物，並多喝溫水，減少辛辣、燒烤及酒類。此外，若皮膚已抓破、有傷口或感染，或出現紅腫、滲液，應先請醫師處理，不宜自行藥浴；嚴重心血管疾病或糖尿病末梢感覺遲鈍者，泡浴前也應先諮詢醫師，避免水溫過高。

相關文章：洗澡｜唔沖涼會點？體味增加、皮膚易感染 每日沖這次數最合適👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

一到秋天就皮膚乾癢、咳不停？中醫師教按太沖、百會穴

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

