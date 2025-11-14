最佳洗澡時間是何時？醫生提「6大禁忌時刻」　2類人不適合早上洗

根據日常洗澡習慣，大致可以劃分為2類人：喜歡早上洗澡的人和習慣晚上洗澡的人。喜歡早上洗澡的人認為，早上洗澡不僅能喚醒身體，還能洗漱乾淨、迎接新的一天；而習慣晚上洗澡的人則認為，睡前沐浴不僅洗去污垢，還能洗去一天的疲憊。



那麼，究竟哪個時間洗澡更好呢？其實，這裏面還真有不少講究。更為關鍵的是，一天中有6個時刻，即使再愛乾淨，也別着急洗澡。

洗澡習慣影響健康（01製圖）

早上洗澡好，還是晚上洗澡好？👇👇👇

1. 早上洗澡：喚醒身體，更喚醒大腦

早晨洗澡更像一場「喚醒儀式」。河南省鄭州大學附屬鄭州市中心醫院中醫科主任王起在該院微信公眾號介紹，從科學角度看，早晨人體體温較低，温水洗澡能讓血管適度擴張，促進血液循環，大腦接收到「温暖信號」後，會更快從睡眠模式切換到清醒模式 ——這也是為什麼很多人早上洗完澡，會感覺思路更清晰。①

2. 晚上洗澡：洗掉疲憊，換來好睡眠

晚上洗澡就像給身體做「深層清潔」，洗掉一天的疲憊。王起醫生在醫院公眾號介紹，尤其是睡前1～2小時洗澡，温水能放鬆肌肉、舒緩神經，很多人洗完後會感覺眼皮變重，入睡速度都變快了——這也是為什麼醫生會建議失眠人群試試「睡前温水浴」。

而且，對過敏體質的人來說，晚上洗澡還能及時洗掉附着在皮膚上的過敏原（花粉、灰塵），減少過敏不適。

王起醫生提醒，早晚洗澡哪個更適合自己，看2個維度就夠了：

1. 看生活習慣

如果早上起得早，有充足時間，選早上洗；

如果晚上下班回家累，想放鬆一下再睡覺，選晚上洗，舒服最重要。

2. 看身體需求

油頭、愛出汗、需要早上提神的人，優先選早上；

皮膚敏感、有失眠困擾、白天在外奔波多的人，優先選晚上。①

此外，2類特殊人群最好少在早上洗澡：

1. 易疲勞的人

山西省中醫院代謝病科護士賈曉玲在醫院公眾號刊文提醒，中醫看來，早晨人體陽氣初升。早晨剛起牀時，尤其空腹狀態最好不要洗澡，尤其是陽虛體質，怕冷、易疲勞的人，別在早上洗冷水澡。②

2. 心血管不好的人

對於有心臟病史或心血管疾病高風險的人群，早晨洗澡要小心。③

這6個時刻，再愛乾淨也別着急洗澡👇👇👇

1. 飢餓／飽餐後，不立刻洗澡

飽食或空腹都不適合洗澡。飽餐後，身體裏的血液都集中在消化道，這時候洗澡，皮膚的血管擴張，消化系統的血液就會減少，容易影響食物的消化；飢餓時洗澡，皮膚血管擴張，大腦血液供應減少，易導致暈倒等意外。④

2. 運動出汗後，不立刻洗澡

有人運動出汗後，希望能馬上痛快沖個澡。但是，運動時血液循環加快，立刻洗熱水浴，又會增加皮膚中血流量，從而不利於心、腦等器官的供血；而洗冷水澡，會使得毛孔收縮，阻礙汗液排出。

建議運動後休息30分鐘，或用毛巾擦乾汗後等待10分鐘，待體內熱量散發後再洗澡。⑤

3. 喝酒之後，最好不要洗澡

浙江大學醫學院附屬第一醫院全科醫學科主任醫師任菁菁在醫院公眾號刊文表示，洗澡時皮膚血管擴張和酒精對血管的擴張作用，極易導致血壓下降，發生心慌、氣短、頭暈、視物模糊等低血壓症狀。此外，洗澡的時候血液分佈主要集中在體表，也不利於酒精的分解，反而會加重醉酒。⑥

4. 按摩拔罐後，不立刻洗澡

陝西省西安市中醫醫院針灸推拿康復科主任醫師安軍明2019年在健康時報刊文建議，按摩前後1小時，都不能洗澡。人在洗澡的時候，熱水沖淋肌膚會加速人體體表血液循環，導致體表充血。同樣，人在按摩時，氣血短時間內充於體表，也會使全身各臟器相對缺血、缺氧，產生頭暈、噁心等不適，甚至暈厥。此外，拔罐後也不能立即洗澡。⑦

5. 感冒發燒時，不要洗澡

感冒發燒時不要洗澡，尤其是全身各方面症狀嚴重時，身體比較虛弱，洗澡容易發生暈厥，實在難受可以擦擦身子。若熱度消退、症狀好轉要洗澡，務必做好保暖。⑧

6. 臨近入睡前，不要洗澡

臨近睡覺前洗澡，會加快血液循環，不利於快速進入睡眠狀態，影響睡眠質量。最好與睡眠間隔1～2個小時。⑨

秋冬洗澡的4條「黃金法則」👇👇👇

1. 頻次別太多：一周2～3次即可

《中國皮膚清潔指南》建議，一般每2～3天洗澡1次，喜愛運動者可以每天洗澡。在乾燥地區或者寒冷的冬天，老年人可以5～7天洗澡1次，年輕人3～5天洗澡1次。⑩

2. 時間別太長：每次10分鐘左右

洗澡時間應控制在10分鐘左右，老年人可以適當延長。

如習慣每天洗澡，那麼應相應縮短時間，以減少對皮膚表層的過度清潔。⑩

3. 水温別太高：冬季略高於體温

洗澡水温不宜過熱，夏季可低於體温，冬天略高於體温。⑩

4. 順序有講究：建議最後再洗頭

上海瑞金醫院神經外科主任醫師孫青芳在醫院公眾號刊文提醒，天冷洗澡記幾點：

洗澡前先喝一杯温熱開水，使腹腔温暖。

洗澡前15分鐘就開啟電暖爐，温暖整個空間。

打開花灑，讓整間浴室有水蒸氣，浴室温度也會比較高。然後用花灑沖脖子後方1分鐘，保持體温，就可以穩定血壓。

冷天洗澡時順序：

先洗臉、手腳，然後沖身體，最後洗頭。⑪



