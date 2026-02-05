沖涼｜冬天洗完澡全身癢？醫揭遠離乾癢3招　洗澡控制在這時間內

冬天一到，很多人都有同一個困擾，洗完澡明明很舒服，過沒多久卻開始癢、乾、脫屑，甚至忍不住一直抓。有人以為是天氣太冷、皮膚老化，卻怎麼擦乳液都沒用。



其實，問題常常不是「你沒擦」，而是「你什麼時候擦、怎麼擦」。台灣皮膚科醫學會副秘書長、台北榮民總醫院皮膚部主治醫師李政源指出，冬季皮膚癢，往往是「乾燥＋熱水＋錯誤清潔習慣」三件事一起發生，讓皮膚的保護層一步步被破壞。

冬天為什麼特別癢？不是單純「皮膚乾」

李政源說，冬天皮膚不適，背後其實有三個關鍵原因：

1. 空氣乾燥，水分流失更快

氣溫低、濕度下降，皮膚表層水分蒸發速度變快，屏障功能自然變弱。

2. 水洗得太熱、太久

天氣冷，很多人洗澡時會不自覺把水溫調高，甚至洗到「全身紅通通」。但熱水其實會把皮膚表面的油脂一起帶走，等於直接拆掉皮膚的防護牆。

3. 越癢越抓，形成惡性循環

皮膚一乾就癢，癢了就抓，抓了之後表皮更受傷，發炎反應加重。李政源提醒，很多人覺得癢就用熱水去沖、去燙，雖然當下熱覺蓋過癢覺很舒服，但那就像在「燙豬皮」，會讓油脂流失得更徹底，最後從「單純乾癢」，變成缺脂性皮膚炎（冬季癢）或濕疹惡化。

洗澡不是問題，問題是「怎麼洗」

李政源觀察，冬天門診中，很多患者都有類似習慣：「水一定要夠燙，洗完才覺得暖。」但他提醒，洗澡水不是越熱越好。尤其是長輩或男性，習慣洗到全身冒煙、通紅才出浴室，這對皮膚來說就是反覆損害。水溫過高、時間過長，對皮膚來說就像「反覆被燙」。冬天洗澡建議：

1. 水溫37~39度「溫熱即可」，不要追求燙

2. 不要久站熱水下沖洗同一部位

3. 洗澡時間盡量控制在10～15分鐘內



尤其是長輩、皮膚本來就偏乾的人，更容易在不知不覺中把皮膚洗到受傷。

為什麼「擦乳液」會沒用？黃金時機：洗完澡10分鐘內

這是門診最常被問的一題。李政源指出，很多人乳液沒少擦，但時間點完全錯了。洗完澡後，皮膚表層其實還留有水分。這時候擦乳液能把水分「留」在皮膚裡，減少後續水分繼續流失。如果等到全身擦乾、看完電視、甚至睡前才想起來擦，那時皮膚含水量早已下降，乳液效果自然大打折扣。李政源建議，洗完澡輕輕擦乾，趁皮膚還微微濕潤時擦乳液，是最有效的方式。

厚擦不如勤擦，男人、年輕人別鐵齒

很多人覺得「皮膚粗一點沒關係」或「擦乳液太麻煩」，但李政源分享，門診常見到男性或年輕患者，因為頻繁泡湯或洗熱水，卻完全不保濕，等到腳踝前側（小腿前緣）抓到「流湯流水」、皮膚像蛇皮一樣龜裂、甚至細菌感染了才來就醫。

李政源提醒，乳液的重點不是「厚度」，而是「頻率」。皮膚偏乾的人一天可擦2～3次，覺得乾、緊就補擦，維持基本的防護功能，才不會演變成發炎。

醫師提醒：冬天護膚三個關鍵記住就好

李政源最後整理，冬天想遠離乾癢，其實不用太複雜：

1. 洗澡不要太熱、太久

2. 洗完澡10分鐘內擦乳液

3. 不要等癢了才想起來保養



皮膚不是冬天才需要照顧，而是每天都在替你擋外界刺激。給它一點基本保護，才能撐過整個寒冬。

