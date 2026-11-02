換季皮膚乾癢難改善？中醫：沖涼水太熱是元兇　教內外調理方法

進入秋季後，許多人開始發現皮膚變得特別乾，洗完澡後甚至會出現緊繃、脫屑、乾癢等問題。但有人每天勤擦乳液，皮膚卻還是癢到忍不住抓，甚至越抓越紅、越抓越不舒服。



秋季皮膚乾癢相當常見，因氣候逐漸變得乾燥，空氣中水分減少，皮膚表面的水分也比較容易流失。台灣睿鳴中醫診所莊可鈞中醫師指出，尤其原本皮膚就比較乾燥的人，進入秋天後可能更加明顯。

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為什麼擦了乳液，皮膚還是乾？

她表示，乾燥問題如果只是一直增加乳液用量，卻沒有調整生活習慣，保濕效果往往有限。因為很多人習慣「保濕想到才擦」，或等到皮膚已經乾到發癢、脫皮才開始大量塗抹，這時皮膚可能已經相當乾燥。

莊可鈞建議，保濕最重要的時間點其實是在洗澡後。洗完澡後不要把身體擦得過度乾燥，可以在皮膚仍帶有些微水分時，就趕快擦上適合自己的乳液或乳霜，幫助減少水分散失。

許多人之所以都等到皮膚明顯乾癢才開始想到擦乳液，與乳液擦拭後的黏膩感有關，因此多會挑選清爽型乳液。但皮膚特別乾燥的人，如果只使用清爽型乳液，保濕效果仍顯不足，提醒可依照膚況選擇滋潤度較高的乳霜類產品。

洗澡不要太熱、太久，否則越洗越乾

此外，不少人在天氣轉涼後特別熱愛洗熱水澡，甚至一洗就是二、三十分鐘。莊可鈞提醒，過熱的水與過長的洗澡時間，都可能讓皮膚表面的油脂被過度帶走，洗完之後反而更加乾燥。

因此，秋季洗澡不必追求「洗到很熱、洗到皮膚發紅」，水溫以溫暖舒適為主，時間也不宜過長。清潔產品則不要過度使用，特別是本來就乾燥、容易發癢的部位，更要避免反覆搓洗。

莊可鈞進一步提醒，如果已經有乾燥、發癢問題處，更不建議一直用毛巾搓、用刷具刷，甚至用熱水燙發癢的地方，這些做法可能讓皮膚受到更多刺激，乾燥問題更趨嚴峻。

越癢越抓，易形成惡性循環

皮膚乾燥時本來就容易產生搔癢感，但很多人第一個反應就是抓。莊可鈞表示，抓癢雖然可以在短時間內帶來舒服的感覺，但如果反覆抓破皮膚，可能造成皮膚刺激，讓搔癢變得更加明顯。

為了打破「癢—抓—更癢」的惡性循環，她提醒，當皮膚開始癢時，可以先透過保濕動作、降低環境乾燥，以及避免過度摩擦等方式改善，而不是一直靠抓癢來解決。

皮膚乾癢不只看皮膚，也要注意身體狀態

從中醫角度來看，秋季氣候偏乾，皮膚乾燥、口乾等狀況也可能隨著季節變化更加明顯。中醫處理皮膚乾癢時，不會只把焦點放在皮膚表面，也會觀察個人的睡眠、飲食、排便、壓力以及生活作息等狀況，再依個人體質進行調整。

平時應避免長時間熬夜、減少過度刺激性的飲食，並維持規律的生活作息；水分補充也相當重要，但不要誤以為「喝很多水就能直接解決皮膚乾燥」，保濕仍然需要搭配適當的皮膚照護。

莊可鈞提醒，秋季皮膚乾癢並不是只能靠「一直擦乳液」來處理，與其等到乾到發癢才急著補救，不如從每天的洗澡方式、保濕時機、環境濕度與生活習慣開始調整，讓皮膚在季節轉換期間，也能維持穩定舒適的狀態。

她呼籲，如果已經出現明顯紅腫、脫皮、滲液、傷口，或搔癢持續一段時間仍沒有改善，就不要單純認為只是「秋天太乾」，建議尋求專業醫療協助，確認是否存在其他皮膚問題。

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