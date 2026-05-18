止汗│為何使用止汗劑仍不能止汗？選擇適當時間很重要！

香港的夏天又熱又潮濕，只要離開冷氣房便大汗淋漓，為免汗臭造成的尷尬，不少人會使用止汗劑，抑制汗水分泌。不過，市面售賣的止汗劑林林總總，有噴霧式亦有走珠式，成份各異，到底如何選擇和使用才能真正達到止汗效果？



炎炎夏日，流汗在所難免。（圖片：Girl’s Daily）

人體靠汗液調節體溫 排走廢物

人體的汗腺可以分成大汗腺和小汗腺，其中大汗腺又稱為頂漿腺，主要分布在腋窩、肛門及陰部等部位，由於排出的汗液屬於弱鹼性物質，加上分泌物較為濃稠及含有蛋白質，經皮膚表面細菌作用後，較容易產生氣味。而小汗腺則遍佈全身，主要位於手掌、臉部及腳底，排出的汗液屬於無色無味的弱酸性物質。當然，飲食習慣亦會影響汗味，例如常吃煎炸、蝦蟹、紅肉及辣味食物，有吸煙和飲酒習慣的人，汗味一般較濃，相反食得清淡的人，汗味較淡。

人體的汗腺可以分成大汗腺和小汗腺，其中大汗腺較容易產生氣味。（圖片：微創外科中心）

流汗有不同的功用，最主要目的是幫助人體調節體溫，由於人是恆溫的動物，當外界氣溫升高，熱的感覺會傳到大腦的體溫調節中樞下丘腦，並督促汗腺透過汗水排走多餘的熱能，幫助身體散熱。其次是促進新陳代謝，汗的成分大多是水，其餘則包含氯化鈉、乳酸、鉀、鈣、尿素、氨（俗稱阿摩尼亞）、胺基酸，以及抗菌肽，這些物質都會從汗液中排出，並一併將體內的廢物排走。

止汗劑短暫堵塞汗腺 不會引致中暑

雖說排汗對身體好，但產生的臭味未必人人接受得到，故不少人會使用止汗劑，抑制出汗量。關於止汗劑，坊間有不少迷思，包括會堵塞毛孔阻止出汗，或引致中暑；亦有人擔心會阻塞腋下淋巴，甚至誘發乳癌。到底這些迷思孰真孰假？

不少人被汗臭問題困擾，甚至影響日常生活。（圖片：shutterstock）

就第一個問題，有皮膚科專科醫生解釋，其實人體的汗腺與毛孔位於皮膚不同的位置，故噴止汗劑只是暫時堵塞汗腺開口，但不會阻塞毛孔。加上身上的汗腺眾多，即使短暫堵塞其中一個部位的汗腺，汗水仍可通過其他部位的汗腺排走，有效散熱，故使用止汗劑不會引致中暑。當然，前提是不要全身亂噴，只在有需要的部位使用即可。

至於會否引致乳癌，醫生指出現階段沒有證據顯示止汗劑會增加患乳癌風險，而汗腺因為位於較表層的皮膚，與位於深層的淋巴核並無連接，故使用止汗劑不會堵塞淋巴核。



氯化鋁含量愈高 止汗效果愈好

現時市面上售賣的止汗劑種類繁多，有噴霧式、走珠式，以及香體膏，含有的成分各有不同，在選擇產品時需要注意甚麼？

首先是止汗劑的成分。止汗劑的主要成分為鋁鹽（例如氯化鋁）與鋯鹽（Zirconium），其原理是利用鋁分子滲入汗管，使其因為細胞變化膨脹而阻塞汗腺口，抑制排汗。而止汗劑的氯化鋁濃度愈高，制汗效果愈好，一般又以20%至25%的功效較佳。

市面上售賣的止汗劑種類繁多，消費者應按個人需要選擇適合的產品。（圖片：shutterstock）

想進一步減少異味，可留意產品是否含有抗菌成分，因為有關成分可透過減少細菌滋生而分解汗液所引起的異味。而敏感性肌膚或患有濕疹人士，則不適宜選用有酒精、香料及防腐劑的止汗劑。

至於該用哪種形態的止汗劑較好？一般膏狀、乳霜狀的止汗劑較為溫和；噴霧式因為酒精含量較高，較具刺激性，敏感性肌膚或患有濕疹人士應盡量避免。當然，如果發現使用後，造成局部皮膚紅腫、出疹等情況，最好更換其他產品。



睡前使用止汗產品效果更佳

不過，即使選擇了適合自己的止汗劑，有時都會覺得效果不似如期，這可能是與使用的時間點有關。

不少人會在早上出門前，甚至是運動後才噴上止汗劑，但其實最佳使用止汗劑的時間是晚上睡覺前。因為汗水不但會沖走及稀釋止汗劑，更會阻礙皮膚吸收當中的成分，而睡覺時因為汗腺分泌較少，毛孔的水分含量也較少，止汗劑的成分便更容易卡在汗管上。再者，止汗劑並非一噴便有效，而是需要時間讓成分生效才可堵塞汗腺，故在睡前噴，便有足夠時間讓皮膚吸收。

炎炎夏日，緊記補充足夠水份。（圖片：hello醫師）

總括而言，止汗劑只能幫助「減少出汗」，若長期大汗並影響生活，還是要盡快求診，找出問題的原因。而經常在烈日下活動的人士，應盡量到陰涼位置降溫及多飲水。暴曬後亦可多吃西瓜、雪梨、橙、奇異果、白菜、勝瓜、芥菜、西洋菜及霸王花等消暑食物。