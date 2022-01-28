【派888開運積分】點過新年最健康？即玩問答遊戲贏韓國消毒噴霧

農曆新年將至，家家戶戶都會準備很多應節食物來招待親朋；年糕、蘿蔔糕、煎堆等必不可少。面對美食誘惑，實在難以抗拒，要食得健康，不妨參考一下醫師Easy特意為大家準備的錦囊。加上最近疫情反覆，拜年時也不能鬆懈，記得常備消毒用品保持衛生。由1月28日起至2月6日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答數條有關賀年食品的問題，首888位參加者可獲得888分「01積分」。獲選中的30位新春幸運兒，可獲 韓國Simply Water 食物級消毒噴霧 475mL。

遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【點過新年最健康？】橫幅，即可進入問答遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

首888位參加者可獲得888分「01積分」，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。



４. 新春最講究意頭，被選中幸運兒（第8、18、28、38、68、88、108、118、128、138、168、188、208、218、228、238、268、288、308、318、328、338、368、388、608、618、628、638、668、688位參加者）更可獲 韓國Simply Water 食物級消毒噴霧 475mL，價值$150，名額共30個。

「Simply Water 食物級消毒噴霧 475mL」由韓國研發；主要成分鹼性負離子水，透過專利的OH技術，能深入破壞細菌的細胞膜及其組織，消滅99.9%病毒。絕不含任何有害化學物、SLS及酒精；可用於清洗水果及蔬菜，去除農藥及殘餘物，或作潔手噴霧及替物件消毒。一噴便有效去除環境中的煙味，霉味及各種難聞異味，更能分解油、紅酒、咖啡等污漬。

實驗證明可在60秒後殺死大腸桿菌，綠膿假單胞菌，AB 型流感病毒，沙門氏菌，金黃色葡萄球菌等；由初生嬰兒到老人家、孕婦都適用，無需過水，不會皮膚造成刺激。

更多獎賞活動請緊貼醫師Easy手機應用程式及Facebook專頁，密切留意最新資訊！