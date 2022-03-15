第五波疫情｜醫師Easy免費送200套快速檢測包　即睇登記領取方法

本港第五波疫情嚴峻，確診人數累計已超過45萬；而政府近期亦開放了網上申報平台，予快速測試呈陽性的人士自行登記。為保障家中的長者及幼童受感染及患上重症，大家應保持警覺，每天自行做快速檢測，減低風險。市民對快速檢測包的需求大增，為支援有需要人士，醫師Easy與醫思健康聯手合作，免費送出200套快速檢測包，數量有限，送完即止。而其他參加者不用失望，首500位完成問答遊戲的用戶亦可獲得500「01積分」。

登記領取步驟如下：

登記資格：醫師Easy App新會員

登記時間：2022年3月15日早上11時起至3月22日晚上23時59分止

1.下載醫師Easy App，點擊首頁【同心抗疫 及早檢測】橫幅，參與問答遊戲。

2. 回答簡單問題及填寫「想要快速檢測包的原因」，醫師Easy會根據留言選出最有需要的200位用戶。

3. 填寫個人資料包括姓名、電話、電郵及住址等；以便確認登記資格。

是次活動由醫思健康全力贊助，成功登記人士可獲得一套三盒「Glallergen Novel 新型冠狀病毒檢測套裝」(價值 $135)，並且不需支付運費；名額共有200套，每位用戶於整項活動期間，最多只可登記領取產品一次，數量有限，送完即止。而首500位完成問答遊戲亦可獲得500「01積分」。

*如發現重複參加，其資格將被取消而不獲通知。因現時物流情況緊張，派送時間可能受到影響。*



「Glallergen Novel 新型冠狀病毒檢測套裝」有效驗出新型冠狀病毒感染及其變種病毒包括Omicron& Delta，採集鼻液樣本後等待15分鐘顯示結果。此試劑盒由中國製造，已獲得歐盟CE及多國認證；靈敏度達 94%、特異度達99%、準確度達97%。

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