新會員限定賞｜同心抗疫　醫師Easy免費送快速檢測套裝(一盒5支)

疫情持續，確診數字雖然有所回落，但情況未完全受控；為了減低感染風險，大家仍須做好防護措施，每天進行快速檢測求安心。醫師Easy與 TM Wellness 全仁健康產品 合作，免費送出500套「新冠病毒抗原檢測試劑盒」(一盒5支)，以解市民燃眉之急。由即日起至3月31日，凡下載醫師Easy手機應用程式，並登記成為新用戶及回答簡單問題，就有機會得到上述迎新禮品，數量有限，送完即止。

即睇登記迎新獎賞步驟：

登記時間：2022年3月23日早上11時起至3月31日晚上23時59分 止

1.下載醫師Easy App，開啟後選擇右下角「帳戶」，輸入正確的手機號碼，並填寫好驗證碼，便可即時免費註冊成為醫師Easy新用戶。

2. 點擊首頁【同心抗疫 新會員迎新獎賞】橫幅，參與問答遊戲。

3. 填寫個人資料包括姓名、電話及電郵等；以便確認領取迎新獎賞資格。

是次活動由 TM Wellness 全仁健康產品贊助，成功登記的醫師Easy新會員可獲得一盒5支「萬孚 新冠病毒抗原檢測試劑盒」(價值 $198)，名額共500個；相關運費採取到付形式，須由用戶承擔，數量有限，送完即止。

*如發現重複參加，其資格將被取消而不獲通知。因現時物流情況緊張，派送時間可能受到影響。*



「萬孚 冠病毒抗原檢測試劑盒」，榮獲歐盟CE、ISO及Thailand FDA認證，有效驗出Omicron、Delta、Alpha、Beta、Epsilon、Zeta等多項變種病毒株。進行簡單步驟檢測鼻拭子樣本中的SARS-CoV-2 抗原，15分鐘即有結果。產品靈敏度達 98.11%、特異度達99.72%；受香港政府認可及使用，檢測結果可直接呈報至官方平台。

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