慈善基金與私院合作 資助冠心病患者通波仔 望紓公院負擔

新冠疫情爆發，公立醫院不勝負荷，於公院輪候非緊急手術個案因而無限期押後，包括等待「通波仔」的冠心病患者，心血管隨時堵塞而引致嚴重後果。有見及此，有慈善基金決定捐助嘉諾撒醫院及香港亞洲心臟中心在疫情之初推出的「暖心行動」，以擴大相關服務予冠心病患者，包括一站式急性胸痛評估及治療服務，希望減輕公院負擔。

公院「爆煲」對冠心病患者的影響。

香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生指出，冠心病患者的心血管堵塞有如「計時炸彈」，若患者等待「通波仔」手術期間發展至急性心肌梗塞，目前救護車及急症室服務有機會令患者延緩及時治療的時機，手術有機會因而變得複雜，患者承受更大的風險，甚至猝死。

他引述一項本地研究指出，在疫情後，心肌梗塞患者出現病徵至初次求醫時間延長，臨床結果亦發現，相比起疫情前，患者入院後的處理手法較複雜，或臨床結果較差，包括院內死亡、心因性休克、持續心室性心搏過速或心室纖維性顫動(VT/VF)及使用心臟機械輔助(MCS)的個案較多。

嘉諾撒醫院及香港亞洲心臟中心於疫情之初推出「暖心行動」，以相宜價格為正在輪候「通波仔」手術的病人提供服務。

新增一站式急性胸痛評估及治療服務

為減低冠心病患者受疫情影響而蒙受上述風險，嘉諾撒醫院總經理許小虎博士表示，最新推出的計劃「暖心行動之嘉家護心2022」在獲得大鴻輝慈善基金捐助之下，將進一步擴大服務範圍；基金創辦人及主席梁紹鴻博士認為疫情初期推出的「暖心行動」已累積一定經驗，相信新計劃將能幫助更多患者。

事實上，「暖心行動」自2020年推出以來，截至今年三月，已進行逾500次心臟手術。陳文偉先生指，「為進一步紓緩公院救護及急症服務的壓力，是次計劃將提供一站式急性胸痛評估服務，配合嘉諾撒醫院為急性胸痛患者提供綠色通道。」如經醫生評估情況嚴重，將盡快安排患者到醫院接受緊急手術，所有費用同樣以計劃的公院預估價格計算，期望本服務有助分流公院急症室求診人士，讓公院專注於處理新冠肺炎患者。

許博士指，是次計劃以於公營醫院在疫情期間延後接受通波仔手術的病人為對象，只要經醫生評估適合接受通波仔，便只需繳付公營醫院的預估費用，醫院及醫生以成本價及優惠價收費，差額由大鴻輝慈善基金負責。「目前，我們預計會資助100位患者，四月份開始接受申請及評估。」