免費領取《中醫．生活》抗疫大全　剖析康復後調理要點及食療湯水

第五波疫情數字雖然逐漸回落，但根據香港大學的模型推算，全港已有440萬人受感染，即超過一半市民曾中招！確診後的臨床症狀多以發燒乏力、喉嚨痛、乾咳和肚瀉為主，情況會持續好轉，大約兩個星期便會變為「陰性」。即使如此，亦不代表完全康復，不少網民都表示仍有「長新冠」後遺症，包括易倦、氣短、胸悶或「腦霧」等；不單身體變差，甚至影響日常生活。

加上響應政府最新政策，第三、第四針疫苗似乎避無可避；染疫當然可怕，但注射疫苗後反應與影響也的確令人憂心。中醫抗疫一直以「治人為本」而非「殺毒為主」，因此在預防及治療方面取得令人鼓舞的效果；在艱難時期更希望幫助各康復人士調好體質及提高免疫力，方能迎接疫苗的「試煉」。

出版逾8年的《中醫‧生活》，作為香港唯一的中醫藥月刊，積極為讀者分享抗疫、保健、養生知識。今期專題特意邀請到中文大學中醫學院副院長林志秀教授、中西醫合璧醫師麥超常博士及香港大學教授馮榮昌教授，以深入淺出的方式為大家全方位講解新冠肺炎的病因、病理、治療方法及康復後的中醫調理之道。

疫下自煮，已成了日常最重要的一環。想吸收足夠的營養、增強抵抗力，就可從飲食方面下手。考慮到春天特有的潮濕與困悶，《中醫‧生活》特意邀請醫師分享一共19款食療湯水及簡易藥茶的配方供讀者參考。在緊張的生活中，每天品嘗一碗發揮中醫藥食同源之效的「嶺南靚湯」，美味與功用兼備，絕對能有助紓緩焦慮的情緒。

有興趣的朋友不妨下載四月份的新冠專題來閱讀，依照食譜天天烹調，這樣就能在疫情中都活得有滋有味，更可以將煲好的湯水分享在社交平台和朋友圈中。另外，今期月刊亦有探討預防「春困」健脾祛濕兼去「疫戾」的方法、病後轉陰的4大調理要點和中醫應對疫後焦慮症的方法等。

《中醫‧生活》為了與全港市民共同抗疫，以中醫養生智慧擊退疫情；現將相關內容節錄成專輯讓大眾免費下載，一起閱讀健康。

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