眼袋｜眼袋顯老兼無神?無需打針開刀都可消除眼袋 達無刀醫美效果

眼睛是靈魂之窗，也是一個人是否吸引動人的關鍵。然而，眼睛下方那個浮腫難纏的眼袋卻往往會產生反效果，令人看起來無神打采。除了眼袋，皺紋及眼眶、眉骨等骨骼結構也扮演重要角色，有機會令人外表減齡或增齡。現時有不少醫美技術能夠處理眼袋問題，然而不少人都害怕開刀、抽脂和針劑等侵入式療程，而未能徹底去眼袋。韓國有種徒手骨骼矯型技術及袪眼袋科技，不單能解決眼袋問題，同時可處理黑眼圈、眼周細紋等各種眼部問題及放大眼部骨骼框架。



眼睛是靈魂之窗，也是一個人是否吸引動人的關鍵。（圖片：Canva）

韓國Korugi專利袪眼袋療程 最安全可取

要處理眼袋問題，開刀、抽脂和激光是三種現時最為人熟知的醫美技術，但三者都各有利弊。首先，不論是透過開刀、抽脂或是激光療程袪除眼袋，過程必定會造成傷口。有傷口自然有痛感，亦是不少人對醫美療程卻步的主因。開刀和抽脂固然非常痛，而激光屬高能量，痛感更加厲害。雖然療程前一般都有麻醉藥、冷膏等紓緩痛感的措施，但只能減輕部分痛楚，而且隨著藥效過去，痛楚又會再現，更容易出現各種副作用及後遺症。

韓國Korugi專利袪眼袋療程採用具有三十年歷史的傳統手技，以人體物理學為基礎，徒手矯型技術屬非入侵性，因此過程完全零創傷，不會造成痛楚，風險極低。

開刀和抽脂會造成痛楚，而激光屬高能量，痛感更加厲害。雖然療程前一般都有麻醉藥、冷膏等紓緩痛感的措施，但只能減輕部分痛楚，而且隨著藥效過去，痛楚又會再現。（圖片：gettyimages）

忍受痛楚後，有時治療效果也未必盡如人意。開刀後眼部的瘀青、腫脹情況較為明顯，而且有機會形成眼瞼外翻，加上需要約兩星期時間復原。抽脂則未必能夠平均地抽走眼袋脂肪，容易令眼袋出現凹凸不平；激光則只能令眼袋縮小，及後有機會留下皺紋，加上需要一至三個月復原，未必適合繁忙的都市人。

韓國Korugi 專利袪眼袋療程能夠矯正骨骼、燙平紋理、填充凹陷，整體而言療效為顯著而全面，更因為不會造成傷口，因此沒有修復期，效果即時可見。

開刀的話，術後眼部的瘀青紫腫脹情況較為明顯，而且有機會形成眼瞼外翻，亦容易復發。（圖片：shutterstock）

療程揉合傳統手技及高端醫美儀器 全方位解決多種眼部問題

韓國Korugi專利袪眼袋療程由Kan's Beauty獨家提供，能夠有效處理包括長期熬夜、鼻敏感、年齡增長、經常揉眼等形成的多種眼部問題。療程由三部分組成，透過獨家徒手矯型技術及專利儀器，全方面解決多種眼部問題，令雙眼再現動人神彩。

首先，獨家的「骨氣大眼術」是療程最重要的一環。這項傳統手技具有三十年歷史，以人體物理學為基礎，矯正骨骼層架構，包括放大眼眶和扶正眉骨位置，使眉眼高低達至平衡，令五官整體更標準，雙眼更大更有神。

療程第一部分採用的獨家療法「骨氣大眼術」是最重要的一環。這項傳統手技具有三十年歷史，以人體物理學為基礎，矯正骨骼層架構。（圖片：Kan's Beauty）

第二部分是使用由韓國知名醫美品牌出產的New Doublo 緊膚儀，以Hironic New Doublo SD微雕拉提的能量跨越五層肌膚組織，緊緻肌膚並刺激大量膠原增生，達至拉提眼肌、填充淚溝凹陷、收緊眼袋等效果。比起傳統HIFU只能局限針對表皮層、部份真皮層及筋膜層，New Doublo緊膚儀是唯一能夠穿透所有皮膚層的儀器；而且結合了電波拉提及聚焦超聲刀兩種科技，更比一般高能量儀器所產生的痛楚少90%，令療程變得舒適無痛。

比起傳統HIFU只能局限針對表皮層、部份真皮層及筋膜層，New Doublo緊膚儀是唯一能夠穿透所有皮膚層的儀器。（圖片：Kan's Beauty）

第三部分採用全港獨有的韓式KF HIFU袪眼袋專利細緻技術，這項專利技術配合專為配合骨気療法而研發的儀器，透過只有9mm的治療頭密集性覆蓋肌膚，以極細緻而無遺漏的方式「燙平」眼紋；隱形能量線能夠滲入肌膚，刺激眼肌的再生機制，使細胞重生，從而提升眼部肌膚彈性，並袪除積聚已久的黑色素，令黑眼圈消失。配合New Doublo真正做到內外緊實，肉眼可見的大幅度提拉。

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