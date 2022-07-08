生活庸懶 缺乏動力 病識感低 思覺失調症的困局

思覺失調意指思想及感覺出現失調，患者除了會有妄想及幻覺等陽性症狀，亦會出現抑鬱及社交退縮等陰性症狀。雖然傳統抗精神病藥有助改善陽性症狀，但重度鎮靜的特性容易令患者覺得昏昏欲睡、「轉數慢」。此外，傳統藥物副作用亦較多，容易令病識感較差的患者抗拒持續治療，增加復發風險；新一代藥物療效顯著，而且副作用較少，配合復康計劃雙管齊下，有助他們走出陰霾，達至康復。

家俊（化名）十幾歲時確診思覺失調，當年透過新一代抗精神病藥物治療，幻覺與妄想的症狀早已消失，病情亦十分穩定，惟他一直未有再向前踏多一步，反而出現社交退縮，只顧留在家中度日。他的家人擔心給予家俊太多壓力，認為只要沒有病發便能接受，故他康復之後一直未有投身社會工作。直至現時，家俊年紀漸大，生活卻依然頹廢，彷彿走不出思覺失調的陰霾。

人格萎謝加速腦部退化

精神科專科陳仲謀醫生指出，藥物透過調節腦神經末梢分泌物「多巴胺」的失衡，消除幻覺與妄想等陽性症狀，其治療效果能夠輕易被分辨出來，但陰性症狀就較難「斷尾」，需要配合各種復康計劃，例如認知行為治療、社交技巧訓練及就業輔助等，減少患者的心理困擾，改善及提升對生活及工作的動機，幫助他們盡早投入社會。

病向淺中醫是治療思覺失調的關鍵，與絕大部分病症一樣，切忌拖延診治。陳醫生稱，如果沒有正視陰性症狀的問題，或會引致人格萎謝（Personality Deterioration）。研究指出，延誤診治思覺失調或會對腦部造成不可逆轉的影響，而且每次復發都可能會引致腦部萎縮而加速其認知功能退化，再接受治療或重建生活就變得更困難，故患者用藥的依從性尤為關鍵。

精神科專科陳仲謀醫生指，思覺失調屬於慢性疾病，漏服或拒服藥物的情況十分常見。

長效藥物助逆轉病情

隨著藥物技術改進，陳醫生指新一代藥物彷如標靶藥，能更精準調節多巴胺的傳遞，副作用亦相對較少，並有不同劑型選擇，例如近年推出的長效針劑，只需注射一次，藥效就可維持最少一個月，適合治療依從性較低的患者，有效預防復發。若然察覺到患者經常忘記服藥或甚抗拒服藥，長效針劑是相對合適的選擇。

陳醫生指出，思覺失調屬於慢性疾病，漏服或拒服藥物的情況十分常見，康復路上，家人的角色尤其重要，除了鼓勵服藥之外，亦應鼓勵患者參與復康計劃，建立有規律的生活習慣。其實大部分思覺失調的康復者都可以重投社會，過度保護反而會有礙他們重新與社會接軌的進度和幅度，對患者的長遠發展未必有「保護」的作用。