專訪 - 張寛耀醫生（臨床腫瘤專科醫生）視醫治癌病為使命

醫生專訪現場

坐在腫瘤中心病人等候區等待訪問張寬耀醫生期間，他的房間外有一列等候的病人及家屬，當中更好幾次聽到鄰座病人、病人家屬，甚至該中心的工作人員提及歡歡醫生這個稱號，好奇著怎樣的醫生，擁有這個可愛的稱號。

是歡歡還是寬寬？

病人囗中的歡歡醫生的確是指張寬耀醫生，不過大家想起的，是歡欣的歡，而非其名字寬厚的寬。訪問中，張醫生亦曾提及有病人的孩子給他畫了生日咭，上款是送給歡歡醫生，而非寬寬醫生。原來熟悉張醫生的人，都知道他略為嚴肅的外表裡，藏著一顆溫暖幽默魂。

張寬耀醫生略為嚴肅的外表裡，藏著一顆溫暖幽默魂。

在診斷和治療病人時，張醫生絕對是審慎、嚴謹地了解他每位病人的身、心、家庭和生活狀況；在他翻閱病人報告時，更容不下任何人打擾，因為他認為仔細了解病人各檢測報告的每個細節，再配合詳細問症，才能最好掌握病人最真實的病情，為病人選擇最精準和適切的治療方案。但每到面診期間，張醫生除了問診外，在解釋病情概況或「科普」病人時，會盡量以生動和生活化的比喻，令病人或家人更易掌握病況和理解不同的治療方案。病人無論問多少古怪的問題或重複提問坊間的謬誤，他都從容不迫的回答。當張醫生面對比較熟悉的病人，他有時更會展現他幽默的一面，和病人及其家屬打成一片，令診症間多了一陣笑聲。原來是衆多平易近人和幽默的舉止，令大家在沉重的治療旅程上添了歡慰感，所以大家自然而然给他貼上歡歡的暱稱。

寬待人

在等候訪問期間，我亦留意到張寬耀醫生會親自站在診室門外叫病人的名字，然後與病人及其家人一同進入診室，而非選擇由中心職員帶病人入診室。當我問他為何要特意自己「接」病人呢？張醫生只是鬼馬地回答一句：「因為生意淡薄」。詳細了解之後，才知道這其實是張醫生的暖心之舉。因為他希望自己叫病人，親自「接」病人，令他們知道醫生重視他，亦希望此舉可減輕病人（尤其是首次到診的病人）的徬徨和恐懼感。

「被騙」投身腫瘤專科

問到張醫生是否自小就立志要當醫生？張醫生又再幽默地說，這也是他一直想問的問題，「想成為醫生這個想法，我從很小的時候就已經有，可能因為當時我特別喜歡看生命紀錄片和電影，就好像BBC的《生命之源》（The Trials of Life），或許是覺得病是生命最大的限制，所以有種想消滅所有病的想法。成為醫生可能難以解釋，不過張醫生指他擔任腫瘤科專科醫生卻是「被騙」和無心插柳下所為。「當年我是想申請廣華醫院的內科職位，不過當時未有空缺，當時有師兄提議暫時寄屬腫瘤科，他指腫瘤科工作輕鬆容易，因為想知道這份優差有多「悠閒」，因此自己自投羅網。」

張醫生從小便立志當醫生，因為特別喜歡看生命紀錄片和電影，尤其是《生命之源》（The Trials of Life），覺得病是生命最大的限制，所以有種想消滅所有病的想法。（圖片：BBC）

滿腔熱誠要與癌症奮戰到底

張醫生初入腫瘤科是在90年代初，醫療技術尚未成熟，癌症治療方案非常有限，「當時有近七成個案都無法醫治。即使醫好，後遺症亦十分嚴重。在腫瘤科近距離接觸病人，每宗個案都令人印象深刻。」

張醫生憶述 : 「這個案的確令人惋惜，當年醫院曾接收過一名年屆三十多歲的肺癌病人，因為腫瘤細胞轉移到脊椎而造成癱瘓，慢性的疼痛不適令他承受不少折磨。年邁的母親心痛兒子，每天風雨不改堅持到病房照顧。然而天意弄人，有一晚母親不慎扭傷腿行動不便無法到醫院，豈料病人情況急劇轉差，就算團隊盡了最大努力，仍然是回天乏術，病人當晚離世，母子間始終緣慳一面。」縱使已見證過許多生離死別、「白頭人送黑頭人」的情景，但提及這對母子的遺憾，張醫生臉上仍流露出一種難以言喻的凝重。

縱使已見證過許多生離死別、「白頭人送黑頭人」的情景，但提及這對母子的遺憾，張醫生臉上仍流露出一種難以言喻的凝重。

「就算是到生命末期，都希望病人活得有尊嚴。」張醫生回想起另一位七十多歲的前列腺癌患者。「他的腫瘤在臀部表面凸出，而且異常巨大，無法坐臥。可惜受當時醫療所限，腫瘤情況實在難以控制，更無法移除；醫護只可每日使用高劑量的嗎啡幫他暫時止痛。直到病人不幸離世時，姿勢都單一地維持『背朝天』，無法安詳地走完人生最後一段路。」張醫生表示，即使病人要面對人生的終站，我們至少都想向臨終者提供一個比較好的環境，這是作為醫者的使命。」

雖然腫瘤科的工作充滿挑戰，時會因為無法為幫到病人而令內心忐忑，但這正好給予張醫生力量，令他「愈戰愈強」。他除了日常臨床診病外，他亦投入參與許多臨床研究工作，讓他可以不斷接觸到新藥物和技術，為病人帶來更多治療的可能性。」結果，即使後來廣華醫院的內科有空缺，張醫生仍決定留任腫瘤科。

張醫生投入參與許多臨床研究工作，希望透過不斷接觸到新藥物和技術，為病人帶來更多治療的可能性。

呼籲定期體檢 望政府為病人資助高昂藥費

張醫生指近十年免疫治療和標靶治療技術大幅提升病人生存機會，入行初期遇到的不幸個案已可避免，他認為現時的癌症病人要對面最大的問題反而是金錢問題，「大部分嶄新的治療方法和藥物都極之昂貴，」因此他亦期望能夠為有需要的病人提供資助。

雖然現時癌症有更多治療方法，但治療過程畢竟漫長又痛苦，壽命亦會縮短。作為腫瘤科醫生，他強調最重要是大眾定期進行體檢，從而及早發現疾病，把握治療黃金期。

事實上，他十分樂見近年社會的健康意識明顯提高，並指注意飲食和生活習慣是預防不少癌症的不二法門。

張醫生強調，最重要是大眾定期進行體檢，從而及早發現疾病，把握治療黃金期。

耀在細節

在個多小時與張寬耀醫生的訪問中，很快便感受到張醫生是一位不拘小節，是沒有「醫生形象」光環的醫生，與他一席話，令人感到很自在。他總是把自己說到是個普通打工人，常想躲懶，但他的行動卻很誠實，時刻留意腫瘤新藥物和技術發展， 亦很在意他的病人。