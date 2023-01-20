兔年健康錦囊 | 下載醫師Easy App玩問答遊戲贏1,888 「01積分」

農曆新年將至，家家戶戶都準備應節食物來招待親朋好友；年糕、蘿蔔糕、煎堆等必不可少。面對美食誘惑，實在難以抗拒，要食得健康，不妨參考一下醫師Easy特意準備的「兔年健康錦囊」，幫助大家於農曆新年享受跟家人共聚一堂的同時，活得更健康。由1月20日起至1月29日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答5條簡單問題，首888位參加者可獲得1,888分「01積分」。

遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【兔年健康錦囊】橫幅，即可進入問答遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

４. 首888位參加者可獲得1,888分「01積分」，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。賺到嘅「01積分」可以喺「01網購」或「01空間」消費時直接扣減金額高達50%，等於半價購物。

更多獎賞活動請緊貼醫師Easy手機應用程式及Facebook專頁，密切留意最新資訊！

同場加映—新年送禮推介：

Ozen 生活館 新會小青柑$180

新會小青柑果茶香氣四溢，湯色橙紅透亮以及濃郁甘甜，而小青柑上的白霜是在新鮮生果在曬乾的過程，水份逐漸蒸發，果肉的果糖及葡萄糖滲出果皮表皮形成一層果霜，白霜就是柑皮在乾燥過程中的柑油結晶。



Ozen 生活館 糯香熟普洱龍珠茶 $220

Ozen 生活館的糯香熟普洱龍珠茶是以2年糯米百花嶺茶葉與熟普洱，手工捏制而成。茶湯色紅潤透亮，入口順滑甜糯，回甘醇厚，久經耐泡。沖泡方法簡單，只需放入1個茶粒於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。



TICKOLIFE 浪漫 DJ 狗 $399

360°可調節投影角度，產品的頭部和身體位置採用磁吸設計，投射角度可隨意調節。附遙控操作功能，隨個人喜好使用遙控器轉換顏色、聲音和光亮度。內置8種大自然聲效：海浪/暴雨/夏夜/雷暴/小溪流水/海浪風鈴/瀑布蟲嗚/雨聲。可作睡房夜燈投影儀，有助孩子或成人放鬆入睡，內置藍牙揚聲器透過手機藍牙裝置，讓您同時享受燈光和音樂效果。



Turbo Italy — 手提摺叠蒸氣小熨斗 $368

小家電是送禮物的穩陣之選，Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗作為聖誕交換禮物一定無伏！產品設計小巧精緻，45秒即可輸出強勁蒸氣，陶瓷金屬燙板使衣物更貼服，不論濕燙、乾燙、各種材質都適用，更設過熱自動斷電保護，收禮者必定用得開心又安心！



Bimix 感應美膚儀 $299

一機多功效，改善常見眼部肌膚問題，改善表情紋，緊緻眼袋及眼肌，EMS 微電流加強精華吸收，紅光加速細胞更新和膠原蛋白合成增生。强化微血管循環、加速排毒的效果，90°旋轉導入頭：一鍵控制導入頭旋轉角度，適合面部各細緻部位。通過CE、FCC、PSE、RoHS安全認證。

