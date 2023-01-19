飲酒｜新年聚餐飲酒攻略 營養師教你這樣做防宿醉！

新年又到，在各種場合應酬上少不免要飲多幾杯，但也不是誰都是「酒筲箕」，想避免宿醉可以怎樣做？如果真的宿醉又該怎麼快速恢復？



近日，營養師高敏敏在facebook專頁分享飲食功略，教大家如何防止在宴會上成為「醉貓」。

（圖片來源：營養師高敏敏facebook專頁）

喝酒前︰

1. 勿空腹



喝酒忌空腹，易醉又傷胃，假設空腹喝酒酒精會吸收更快、更容易喝醉、宿醉的機率也愈大

2.吃蛋白質食物



除了解酒食物 喝酒也可以多吃富含優質蛋白質食物 幫助保護胃壁 減緩酒精吸收例如：雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、魚肉、鮮奶等

3.喝好油



好油也可以保護胃壁 給一層保護膜，減少酒精吸收速度，建議可以攝取植物油、鮭魚、堅果、酪梨等而堅果中的礦物質鎂、鉀 以及酪梨的葉酸 也可以緩解宿醉的焦慮及疲憊感

喝酒中︰

1.水（或加冰塊）



水就是最佳的解酒液，可以幫助加速酒精代謝，因為水可以將乙醛代謝到體外，也能緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖洗胃食道。

2.維生素Ｂ群



B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率、減輕肝負擔，還能幫助提神

3.礦物質鋅



增加人體去氫酶的活性，可以幫忙解酒、保護肝，減少肝臟受酒精影響，建議可以補充堅果、蛋、全穀物等食物。

4.抗氧化營養



幫助肝臟代謝、抗發炎，建議可以多吃地瓜、柑橘類、草莓、綠茶 或是攝取新鮮蔬果等都可以有效減少酒精造成的氧化傷害。

喝酒後︰

1.多喝水



水就是最佳的解酒液，可以幫助加速酒精代謝，因為水可以將乙醇代謝後的乙醛排到體外、緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖刷消化道、食道。

2.吃維他命B群



B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率還能幫助提神。

3.補充電解質



酒精會導致利尿，在脫水時，體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏 導致身體易脫水、電解質失衡

建議這時就可以補充運動飲料、椰子水、香蕉，而香蕉除了補充電解質外，其中的糖分也可以改善低血糖狀況。

（圖片來源：營養師高敏敏facebook專頁）

高敏敏又提醒，除了學習以上飲酒技巧外，還要控制酒精攝取量來避免宿醉症狀。成年男性每天不應喝超過2個酒精當量（即30g酒精=210大卡），而成年女性每天不應喝超過1個酒精當量（即15g酒精=105大卡）。如果經常喝到斷片還可能會提高失智、罹患阿茲海默症的風險，謹記開心歡樂之餘更不能忽視健康。

(参考資料：營養師高敏敏facebook專頁)