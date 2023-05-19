止汗丨醫生拆解臭狐成因+3大改善方法 miraDry永久除體臭安全高效

炎炎夏日，最適合與陽光玩遊戲，但渾身散發出的汗臭卻令人走避不及，實在是尷尬到最高點！流汗本來是身體正常調節體溫的生理反應，以排走汗液來散熱；不過假如汗量過多，更伴隨著難聞的臭狐氣味，有機會影響日常生活社交。到底為何會有體臭的出現？哪些人較容易出現這類問題？本文請來李定邦醫生為大家拆解體臭的成因、以及比較3種解決方法的優缺點，包括：止汗劑、施打肉毒桿菌及miraDry療程。

拆解臭狐的成因｜汗水為何會釋放出氣味？

李醫生表示，汗水的主要成分包括水分、蛋白質、脂肪、鹽分和微量礦物質，雖然汗本身沒有味道，但當中蘊含的蛋白質和脂肪與肌膚表面的細菌產生作用後，就會釋放出臭味。而部分汗腺較為發達的人士，體臭情況就明顯更嚴重。他續指，腋毛過多會令角質層難以清除、汗水難以揮發；積聚的汗水會助長細菌滋生，兩者皆為臭味產生的誘因。

汗水與肌膚表面的細菌產生作用後，就會釋放出臭味。（圖片：Shutterstock）

2類人易有體臭問題

體臭的成因有很多，比如說積聚過量汗水、皮膚角質層過厚、皮膚微生物的組成不平衡等。李醫生分享，「一般而言，天生肝腺較為發達人士，以及正值青春期的青少年會釋放出較多荷爾蒙，較容易出現體臭的問題。」

止汗劑、肉毒桿菌、miraDry 3大除臭方法優缺點大比併

1.止汗劑



要快速處理汗臭問題，坊間最常見的方法就是使用止汗劑。不但隨處可買，且能起即時效果；市面上大部分處理汗臭的噴劑為止汗劑或香體劑。止汗劑的原理是藉著不同的金屬鹽，如：鋁、鋯等，物理性地堵塞汗腺出口以達致止汗作用。而香體噴霧則是利用乙醇或其他香料，去中和體臭發出的味道。

李醫生指出，適量使用含有金屬鹽的止汗劑和香體噴霧是不會影響健康的，但如果使用者對當中的成分敏感的話，則會產生痕癢、紅腫等反應。另外，止汗劑只能短暫性控制出汗，時間太長就會失去效用，過量使用亦會導致毛孔堵塞；即使每日持續使用，也只是治標不治本的方法。

止汗劑只能短暫性控制出汗，時間太長就會失去效用，是治標不治本的方法。 （圖片：Shutterstock）

2.注射肉毒桿菌 (Botox)



李醫生表示，汗腺中的外分泌腺 (Eccrine Gland) 是汗量的主要來源，肉毒桿菌 (Botox) 可阻斷神經末稍的神經傳導物質—乙醯膽鹼 (Acetylcholine)，抑制交感神經運作，從而減少汗水分泌。肉毒桿菌需要定時拖打，每次注射可維持止汗作用大約6至9個月，但對於改善腋下異味效果不持久，汗臭問題會反復出現。雖然所需劑量不高，但針口或有會流血、瘀青的風險。

肉毒桿菌需要定時拖打，每次止汗作用大約維持6至9個月。 （圖片：Shutterstock）

3.miraDry無創微波除汗療程



隨著科技的進步，現時大部份「多汗症」的患者多採用新式醫療科技方法miraDry療程去處理其腋下汗臭問題。miraDry為非入侵性療程的止汗療程，相比傳統入侵性的止汗方法如：交感神經切斷術或局部汗腺切除及注射肉毒桿菌更加安全，效果持久有保證。同時不會有抗藥性及副作用，有效改善多汗、汗臭問題。那到底miraDry運作的原理是甚麼？

李醫生解釋，miraDry是利用聚焦的微波能量去加熱和毀滅外分泌腺，汗腺組織被破壞後組織無法再生，大幅減少汗水分泌；達至長期有效的除汗淨味效果。根據臨床研究證實，患者治療後能減少腋下出汗達八成或以上。

他續指，miraDry獲得美國FDA及歐盟CE認證，治療時不需開刀，沒有傷口；無疤無痕、安全性極高。整個miraDry無創微波除汗療程時間大概只需約一小時左右，術前患處需要注射麻醉藥，過程中很少會感到不適；術後患處或會有紅腫和輕微硬塊，但情況因人而異，大部份人都可以立即正常生活和上班，症狀通常在1至2星期內消失；大部份患者在2-3次療程後體臭可永久改善。

miraDry是利用聚焦的微波能量去加熱和毀滅外分泌腺， 大幅減少汗水分泌；達至長期有效的除汗淨味效果。（圖片：MiraDry）

李醫生最後提醒，「體臭問題影響甚遠，個人衛生以至社交、工作層面都有可能受影響，大眾可衡量各種腋下止汗方法的優缺點，選擇適合自己的方法。但與此同時，應注意自己身體狀況是否適合該產品或療程，倘若選擇注射肉毒桿菌或miraDry無創微波除汗療程，應先諮詢醫生意見至為安全。」

李定邦醫生（照片由醫生授權刊登）