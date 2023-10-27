皮膚保養｜秋冬皮膚易乾燥 小心唇瘡唇炎齊爆發

踏入秋冬乾燥，皮膚總是問題較多，甚至嘴唇上的兩大問題——唇瘡、唇炎，都較易爆發！



唇瘡：病毒在體內伺機發作

皮膚科專科陳厚毅醫生表示，唇瘡基本上和幾大因素有關：休息不足，身體虛弱，壓力大，以及女性的經期等。而唇瘡的成因是受到「皰疹一型病毒」感染，通常在嘴唇出現，皰疹一型病毒是一種傳染性極高的病毒，患者必須留意，唇瘡的分泌物含有病毒，亦具有傳染性。

「患者一般在兒童期已經感染，而且病毒會一直留在體內，待有機會身體抗病力下降時，誘發唇瘡。除此之外，共用餐具、唇膏或接吻也有機會傳染皰疹一型病毒，所以患者必須小心不要傳染身邊的人。」陳醫生說。

治療唇瘡，一般外用抗病毒藥膏會有一定效用。若情況持續嚴重，就可考慮口服抗病毒藥物作治療。若反覆發作，則有機會需要長期服藥治療。陳厚毅醫生提醒患者注意幾件事：

1. 雖然唇瘡一般沒有大傷害，但若處理得不好，除了唇瘡之外，會引致皮膚發炎。



2. 唇瘡會引起痕癢，切忌用手搔抓，以免有機會將病毒帶到身體其他部位。



3. 注意休息、運動及均衡的營養，增強本身抗病力對減少唇瘡復發是十分重要的。



唇炎：搽唇膏飲水也痛楚難當

至於唇炎，陳厚毅醫生指出，一般是指嘴唇部位的濕疹，可能接觸了某些致敏原便會發生，「例如吃了某些本身會過敏的食物，烹調食物的各種香料味精，或秋冬天氣乾燥但潤唇膏等搽得不夠，或服食維他命A酸藥物等，都有機會引致嘴唇乾燥而出現唇炎。常見病徵包括痕癢、出疹等。

雖然唇炎只是一種過敏反應，沒有傳染性，但發作時可以連搽潤唇膏甚至飲水也痛楚難當，為免惡化應接受適當治療，「大部分患者可以透過外用藥膏治療，但若是較嚴重的個案，就可能要配合口服藥物治療。」陳醫生表示。

預防唇炎，注意以下幾件事：

1. 不要有舔嘴唇的習慣。



2. 減少紫外光直接照射。



3. 最重要是保持嘴唇濕潤，乾燥季節可經常塗搽沒有色素或香料成份的潤唇膏。



最後，唇瘡和唇炎會否同時爆發呢？陳醫生表示有這機會，「因為兩者並非同一病因，當然有機會同時出現，尤其在乾燥的季節，若嘴唇皮膚出現乾裂，除了容易有唇炎，皰疹病毒也更容易復發。」