冬季護膚｜冬天暗瘡易被忽略 醫生提醒：日常防暗瘡4部曲不可缺！

入冬了，關心肌膚的人大多把注意力放在保濕，避免皮膚乾燥，卻忘了冬天也會有暗瘡問題。皮膚科專科顏佩欣醫生表示，在其他季節的日常防暗瘡4部曲：清潔、保濕、治療、防曬，在冬天也適用，但當中有些步驟在冬天特別容易做錯，必須注意以免帶來反效果！



清潔：皮膚太乾反而塞毛孔

顏佩欣醫生表示，清潔皮膚的作用是洗走多餘油脂及污垢，以防堵塞毛孔，「有些朋友以為冬天乾燥，就不用經常清潔皮膚，但其實皮膚太乾時反而會分泌過多油脂，阻塞毛孔；加上皮膚乾燥時，會更容易引起敏感反應，角質代謝異常，毛孔還是會堵塞，加劇粉刺、暗瘡等問題，所以在冬天應和其他季節一樣清潔皮膚。」

若天氣乾燥，應注意選用性質溫和的潔面產品，清潔時應保持輕力，過分用力洗擦反而會增加暗瘡出現的機會。另外，在冬季清潔皮膚後須更注意保濕。

保濕：勿連續敷多款面膜

洗面後保濕，可塗不含油份及香料的保濕乳液，或選擇適合暗瘡皮膚人士配方的護膚產品，例如一些控油產品，但顏醫生提醒，「在秋冬季節，面部T字區和下巴常會較多油，兩頰位置則較容易乾燥，所以保濕時也需要『一臉兩制』，兩頰要比T字區塗較多保濕產品。」

她又提醒，常見秋冬乾燥時暗瘡患者為了保濕，會連續敷多款面膜或塗上多層油份保濕產品，「但太多層的保濕產品有機會堵塞毛孔。而各種面膜或多或少含有防腐劑，連續使用多款面膜的話，有機會刺激毛囊發炎，及出現敏感，增加暗瘡。」

治療：完成口服A酸療程未必一勞永逸

顏醫生表示，暗瘡的治療視嚴重程度而定，輕微的暗瘡大多可外用如A酸、杜鵑花酸、抗生素等藥膏處理，更輕微的甚至教會病人正確洗面已可解決，連外用藥膏也不需要。而較嚴重的暗瘡則可能需處方口服藥物，如口服抗生素、維他命A酸等控制病情。

「A酸是近年不少人談論的治療方法，它主要透過減少皮脂腺的油脂分泌、降低發炎反應、加速毛囊皮膚的代謝、調整毛囊的角質增生等改善暗瘡。口服A酸用作治療嚴重暗瘡，療程往往需要數個月。而外用A酸則用於輕微至中度暗瘡，亦可配合口服藥，輔助治療中度或嚴重暗瘡患者。但要注意，有些朋友以為口服A酸控制暗瘡後便一勞永逸，其實要視個別情況而定，有些患者停用口服A酸之後，可能仍需要一段時間外用A酸，以維持治療效果。」顏醫生提醒。

防曬：暗瘡位置更需防曬

今時今日大家都知道紫外線會加速肌膚老化，卻未必知道長暗瘡的位置「更不能曬」，「暗瘡爆發的位置若沒有做好防曬，待暗瘡消減後，會更容易留有暗瘡印。若是正在接受暗瘡治療的患者，則更易被灼傷及因陽光刺激而引起皮膚發炎。所以，防曬在治療暗瘡過程中是不可忽略的。」顏佩欣醫生說。