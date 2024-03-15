爆紅灌膚法一次等於7次毛孔排毒？亂做小心爛面！拆解原理副作用

不少網紅及美妝博主都喜歡在小紅書分享「居家美容」的秘訣，近年「灌膚」一度爆紅登上熱搜，教學短片可謂多不勝數。聲稱做一次效果如同10次補水、7次排毒及5次通經絡，更可媲美上萬元的療程，性價比極高，吸引許多愛美的女生們躍躍欲試！到底原理是什麼？如此神奇的灌膚又有副作用嗎？立即為大家拆解。

（圖片：小紅書）

拆解灌膚原理及步驟 可深層清潔毛孔污垢？

灌膚的原理是於全臉厚敷大量乳液、精華類的保濕產品，盡量選擇天然、不含酒精及刺激物的成分，然後稍微按摩讓肌膚加強吸收，再以「刮痧」般的手法，進一步將髒污、油脂、老廢角質一併帶出來。而隨著灌膚次數增加，乳液顏色由黃變白。深層潔淨毛孔同時補水，令肌膚變得白嫩潤澤。

步驟一：徹底卸妝潔面，再蒸臉或以熱毛巾敷臉3分鐘打開毛孔。



步驟二：全臉拍上爽膚水，讓後續的護膚品更容易吸收。



步驟三：以5:1的比例混合乳液和精華液，調配成可厚塗3次的份量。



步驟四：將灌膚乳液厚敷在臉上，然後稍微按摩，覆蓋透明面膜紙等待約十分鐘。



步驟五：用匙羹或面膜刮板刮走灌膚乳液。



步驟六：重複步驟四及五各3次，再用清水洗臉後塗上保濕面霜。



（圖片：小紅書）

DIY灌膚有風險 亂做小心爛面毀容

在家DIY灌膚貌似很奏效，但事實上並沒有根據；一不小心做錯傷害皮膚隨時爛面，切勿羊群心理盲目嘗試。不少人誤以為刮出來的泛黃物質是毛孔污垢，但有機會只是天然油脂，刮走後可能令皮膚底層越來越乾。而且重覆的洗臉和刮膚動作非常刺激，尤其對於皮膚較薄、敏感肌女生來說，很容易會出現明顯泛紅及疼痛不適。如果稍有不慎用力過度，更會令問題加劇，弄巧反拙；所以不建議亂試。

簡易保濕更有效

皮膚需要適量的油脂來保護毛孔，要有效護膚，可趁著洗臉後皮膚仍有水份時，塗上保濕面霜或勤敷面膜更實際。

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如想真正做到深層清潔效果，可參考「煥膚之父」Dr. Zein Obagi建議的三個步驟。首先每日要徹底卸妝洗臉；接著一星期進行兩次磨砂，清走死皮角質；最後根據個人膚質選擇適合的爽膚產品：中至油性皮膚可選含微量果酸的爽膚水、乾性肌則以平衡pH為主。女生們嫌麻煩的話，不妨定期到美容院做清潔療程，效果比起盲目灌膚更好。