美容院減肥邊間好？ BTL EXION有效減肥修型　減肥機詳盡分析

普遍女士們都希望自己的身材姣好、體態優美，但奈何易胖體質，飲水都會肥！想速效減肥，可能會選擇用減肥機/溶脂機，市面上有多種減肥機/溶脂機，大致上可分為兩大類型，包括激光溶脂和冷凍溶脂，其中以升級第5代 BTL Exion定位擊脂修型療程為有效減肥方法之一，到底減肥機/溶脂機有冇用？又有甚麼分別？成效又怎樣？以下將詳盡分析。



家用減肥機有效嗎？點解要去美容院做減肥機？

要百忙中抽空減肥，不少人會貪圖方便考慮使用家用減肥機，但究竟有沒有成效？熱光溶脂的家用減肥機原理為使用不同的波長及激光能量，打入皮下脂肪層並加熱，脂肪細胞受熱會分解，再隨著身體新陳代謝排出體外，達至減肥效果。然而，家用的減肥機的激光能量因不同的減肥機而有所不同，不能跟美容院減肥相比。而每個人身體狀態亦不一樣，可能會出現減肥機能量不夠，以致溫度深度不夠而影響減肥效果，未必有效果。不但如此，家用版減肥機激光溫度過高甚至會有灼傷風險，實在得不償失。加上儀器零件會隨著時間耗損及需要定時保養，但用家在使用過程中未必能察覺，分分鐘令用家面對更大風險。家用減肥機的成效大部分取決於個人身體狀態及儀器質素，但欠缺適當保養及專人操作，就會比去美容院減肥存在更大風險，想用減肥機用得有效、安全，最好尋求專業的大型美容院及專業人士，最好擁有專業認證。

想速效減肥，不少人會貪圖方便考慮使用家用減肥機。（圖片：Shutterstock）

去美容院做減肥機有用嗎？邊間好？

去美容院做減肥機亦有分不同選項的，較為普遍的有冷凍溶脂及單極射頻加超聲波減肥，最新星級科技為BTL EXION減肥機科技。這2種都是高能量的減肥療程，減肥效果會較明顯而且療程時間都會比較快，但必需要由專業的治療師操作才可以達到安全有效減肥。

冷凍溶脂跟BTL EXION減肥機點揀好？

冷凍溶脂（Cryolipolysis）一種將脂肪細胞冷凍並進行破壞的技術，這種技術涉及冷凍時間、部位的處理，或有衍生的副作用和風險。治療後可能會出現輕微的腫脹和不適感，而且需要數周內才能看到效果，脂肪減少的比例因人而異。

另一方面，BTL EXION減肥機則採用最新射頻和超聲波技術，通過加熱和刺激皮膚及脂肪層，來促進脂肪的代謝和改善皮膚的緊致度。這種技術的優勢在於其多功能性，除了減脂，還能有效改善皮膚質量，適用於全身各個部位。BTL Exion減肥過程通常較為舒適，無需麻醉，治療時間一般在30分鐘到1小時之間。經過多個療程後，患者可以看到更加全面的效果，包括脂肪減少和皮膚緊致的改善。但要做到有效減肥，都必需要由專業的減肥團隊進行才可以。

總結而言，大部分的家用減肥機及溶脂機其實達不到溫度要求，亦不夠深度，加上個人體質不一，女士們花了大把金錢購買的家用減肥機未必適合自己，在家中隨時能使用的家用減肥機或許非常方便，但只能淪為按摩機作用，達不到減脂效果。要速效減肥，還是需要到專業美容院由專人評估身體狀況，選擇最新經安全認證的減肥機療程才可以有效減肥。

美容院減肥邊間好？怎樣選擇最精明？

選擇美容院時，一定要揀有專業培訓及有口碑的美容院，留意所使用的專業儀器是否正貨有認證，治療師有沒有經驗、受過培訓，正所謂一分錢一分貨，便宜莫貪，質素和成效更為重要，亦更為放心。

美容院減肥邊間好？點揀好？3大準則可大大減低中伏機會

1.揀選大品牌 儀器有正貨認證

大品牌的美容院擁有一定分店及房間數量，從分店及房間數量可以反映出品牌實力雄厚，願意投資正貨歐洲儀器，及突然倒閉風險較少，顧客在選擇時可以留意分店有沒有分佈於全港九新界，店舖是否有8000呎以上，這樣就不怕難以預約療程。消費者注意，坊間很多小本經營的小店舖資金有限，或有較大的倒閉風險，儀器質素和是否使用冒牌、水貨機，顧客都要小心留意，需慎選有正貨認證的品牌。

2.專業度 治療師手法專業有經驗

使用減肥機時，除了儀器是否正版、先進，另外最重要的就是公司的專業水準，亦好講究治療師手法，擁有豐富經驗的治療師會先為顧客制定最合適的方案，只有結合頂級儀器和專業手勢，才能為顧客帶來真正卓越的療程體驗。另外，要有一定準則去為客人量度身形及嚴格執行完整療程時間(30分鐘)，這就要看公司有沒有專業的監管制度，先可以確保美容師是否真正了解儀器及安全操作，最好亦接受過專業的培訓，才能夠做到有效安全。

3.價錢公開

顧客選擇時要注意美容院的口碑及銷售手法，可以先做research，查詢用家評價，篩選走口碑差、銷售不良手法的品牌，其後優先考慮價格公開的品牌，因為大部分美容院不會公開銷售價格，顧客上到去先知道原來療程價錢不菲、超出預算，價格公開美容院可以先讓顧客依照自己能力再預算花費，省去意料之外的情況。

⁠⁠FaceMORE升級第5代BTL Exion 定位擊脂修型療程 瘦身同時塑形美體

眾多減肥⁠療程當中，現時較多人選擇的專業修型減肥大型中心香港五大美容中心之一，FaceMORE肌膚重生中心。他們採用頂級儀器及公司內部獨家手法，所有美容師都是經香港嚴格的QCSM 監管制度去培訓的，所以療程更加放心更加有效。FaceMORE提供的 升級第5代 BTL 定位擊脂修型療程有效解決頑固脂肪及皮膚鬆弛問題，修型效果出色，而FaceMORE的升級第5代BTL定位擊脂修型療程在技術上更為全面升級，3步撃脂回復緊緻輪廓，有系統地減少脂肪細胞，比家用減肥機能量更高，更有效果。美國醫學研究證實能引發脂肪細胞淍亡 ( Apoptosis ) ，達至消除脂肪纖體的效果！*透過細胞淍亡的途徑引發脂肪細胞自然死亡，減少脂肪細胞的數量，達至消除脂肪和纖體的效果。

BTL Exion 減肥療程 3步撃脂回復緊緻輪廓

BTL Exion 減肥療程特色

1. EXION™Body獨有分層能量導入技術

FaceMORE的BTL第5代EXION定位擊脂修型療程以獨有定向超聲波結合單極射頻交融技術，以EXION™Body獨有分層能量導入技術調節皮層阻力，讓能量直達不同深度組織，安全加熱脂肪層至45°C，透過引發脂肪細胞凋亡，減少脂肪-22%，使緊膚/ 深層組織提升，並改善皮膚鬆弛+85%，更適用於橙皮脂肪治療，達至淺層能緊緻修形，深層能強效消脂的效果，一次過重點改善水腫、皮膚鬆弛、膠原及透明質酸流失、皺紋及橙皮紋、拜拜肉、水桶腰、大腿贅肉、肚腩等惱人問題，獨家技術調節皮層阻力, 讓能量直達不同深度組織，淺層技術有效緊緻修形，深層技術：有效強效消脂重點瘦身，同時塑形美體，緊緻重現立體線條完美身段。重點瘦身同時塑形美體，緊緻重現立體線條完美身段。 因此如果要選擇原廠正貨，以及有專業操作監管的大公司，大部份人都會優先選擇FaceMORE香港五大美容中心之一。

EXION™ Body

BTL EXION™Body獨有分層能量導入技術

2. AI實時溫度自動監測系統 - Dynamic Impedance

BTL Exion設有AI實時溫度自動監測系統 - Dynamic Impedance，獨特的EFC™ ( 能量流控制 ) 確保能量精確地傳送，同時監控和調整情況。實時自動監控能確保皮膚維持舒適溫度，同時以38-45度熱力慢慢升溫，均勻加熱，達至有效溶脂之效，再配合最佳能量輸出，直達面層至底層不同深度組織，整個過程安全無痛。

AI實時溫度自動監測系統

3. 專利升級3-In-1能量傳遞

內置ACTIVE COOLING 結合專利組合定向超聲波及單極射頻交融技術，撃散純脂肪細胞。有別於舊一代的擴散式科技，最新第5代BTL EXION Body的穿透能力更高，能量可以如水柱般直達皮下脂肪組織深層之目標作用區域，令脂肪細胞凋亡，減少脂肪層，做到減脂塑型之效。

減肥邊間好－FaceMORE的BTL定位擊脂修型減肥療程與坊間有甚麼不同？

1） 個人化定製療程

FaceMORE的BTL定位擊脂修型療程有別於坊間的療程，是大部份香港人都認為專業及會選擇修型的大型減肥中心。FaceMORE減肥團隊會根據每位顧客不同的情況定制個人化的減肥方案，十分彈性。

⁠FaceMORE深信每位客人都是獨特的，因此不會以單一形式執行所有療程。進行升級第5代 BTL 定位擊脂修型療程前，FaceMORE減肥專業團隊會先為客人進行身型分析，針對客人的身體狀況去度身定制修型療程。BTL減肥療程前，減肥團隊會為客人先清潔皮膚，並確認療程位置，再進行BTL定位擊脂修型療程，保證做足療程時間，療程後更會保濕護理，呵護每吋肌膚。其後，減肥專業團隊將定期 review 客人BTL減肥效果，並依個人狀況調節，針對性做BTL減肥療程，確保療程安全有效。

2）真正推行收緊及減脂 雙重模式 30分鐘療程 修身效果官方認可

BTL EXION減肥療程是有分減脂模式及收緊模式，減脂模式是會同時有冷凍輸出的。然而，坊間很多美容公司的BTL減肥療程每part只做20分鐘，通常只是做收緊模式(即是半part)。而大部份美容院為節省成本會把減脂及收緊模式分開出售，因為減脂模式對於儀器的消耗會更大，成本更高，對於消費者來說只可以有一半療程效果，絕不全面。另外坊間很多美容院都不會採用正貨產品及正貨儀器大大增加了消費者的風險。

而FaceMORE的BTL EXION減肥療程是獨家專業手法，配合BTL原廠最高效官方時間及模式進行療程，每part療程必須進行30分鐘，當中已包括減脂及收緊模式(即是全part)，這樣的組合才能夠達致最有效的修身效果。絕不會為節省成本而把療程分拆出，只需一個價錢就可以進行完整療程。

重點是FaceMORE香港大型美容中心與英國BTL EXION廠商一直以來都是直接認可的授權中心及合作夥伴， 無論專業程度以及儀器方面亦都百分百信心之選。

3) 最專業減肥團隊 星級操作及手勢

FaceMORE的減肥療程由經驗豐富的專業美容師進行，所有美容師均接受QCSM的嚴格訓練，確保每個療程的手法一致且專業，並保持力度均衡。療程遵循品牌的安全標準和流程，以保障減肥療程的進度及成效。美容師的專業訓練超過600小時，涵蓋理論、實務技能、手勢技巧及安全知識等。他們能根據不同客人的需求提供相應的解決方案及建議，進而制定個性化的乳房護理療程，進一步提升療程的效果與效率。

4次療程效果

4）100%原廠保證 BTL官方原廠認可 安全又有效 只用原廠真貨

一項療程由不同的美容院執行都可以有不同效果，而⁠FaceMORE與其他坊間品牌不同，不論是監管、美容師質素、儀器，都更為嚴謹，令人更為放心。

⁠FaceMORE作為業界實力派，是100％ BTL減肥原廠官方認證長期合作夥伴，成立至今，只採用原廠BTL正貨保證及經醫學實證之美容儀器，獲FDA、CE 認證，更榮獲BTL頒發《鑽石卓越專業大獎》，藉以表揚品牌於BTL EXION膠原槍相應領域的卓越表現和專業能力，療程安全又有效，令客人倍感放心。

另外，FaceMORE BTL減肥療程使用的超聲波磁石導電貼都是全新的，絕不會重用。FaceMORE設有嚴格衛生部門，確保顧客在最乾淨衛生的情況下進行療程。然而，坊間不少公司為了節省成本，會重用超聲波磁石導電貼，亦有機會把其他顧客使用過的導電貼用在其他客人身上，是為不衛生的做法。

FaceMORE配合全港頂尖獨門的QCSM監管制度，確保服務及療程質素嚴謹一致，以客人安全及療程成效為最大依歸。⁠⁠

FaceMORE 獲BTL原廠保證採用正貨儀器

5）獨家QCSM監管制度 確保療程手法一致

FaceMORE公司內部評價為香港嚴格培訓專業的大型美容中心，FaceMORE 為保障顧客療程效益，⁠⁠監管制度做得十分完善，不但整個療程謹遵官方指引，所有美容師均接受FaceMORE嚴格600小時以上的QCSM培訓及考核，真正做到以客為本。設有獨立QCSM醫學及科技監管團隊，嚴格執行監管標準，同時制定專業技術原則指引，確保治療師於療程中的過程手勢一致，療程效果穩定可靠。FaceMORE每位治療師均經過嚴格培訓，對肌膚及美容知識有絕對專業認知，亦清楚了解不同療程和技術的使用方法及注意事項等，同時遵循相關的安全標準，有助達到治療過程的最高安全性和有效性，令每位客人皆能獲得最佳療程效果。

FaceMORE集保養、健體、美容、舒壓於一身，亦提供多元化醫學美容方案，多達20多項單項療程及組合療程，FaceMore作為香港大型美容院有多項認證，是信心實力之選。

如果你不介意俾合理價錢，又想找一間信譽口碑良好的大型美容中心，FaceMORE肌膚重新中心美容品牌，絕對是你的優先選擇。

如果對⁠FaceMORE升級第5代BTL定位擊脂修型療程有興趣，可立即到官方網站了解更多。FaceMORE 新客首次體驗價$940可享最新第5代EXION定位擊脂修型療程一次， 對BTL減肥療程感興趣的女士們可到FaceMORE官網登記。

FaceMORE 大型美容中心價錢非常透明非常清晰，明碼實價、價錢合理，獨家的療程手法專業有效。現時做緊半價優惠，大家可以登記體驗。

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*A Focused Monopolar Radiofrequency Causes Apoptosis: A Porcine Model

David McDaniel, Klaus Fritz, Alena Machovcova, and Jan Bernardy