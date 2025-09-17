溶脂療程邊間好？一文睇清最新減脂技術／價錢／服務大比拼！

夏天是女士們展示美好身段的季節，單靠節食和運動難以擊退頑固的局部脂肪，所以非入侵性的溶脂療程在香港已成為相當受歡迎的醫美療程，溶脂能選擇性地代謝脂肪細胞，輕鬆告別拜拜肉、肚腩、大腿內側等難纏贅肉，使愛美人士無須動刀來進行快速有效的纖體計劃。小編將為您比較四間熱門美容中心的溶脂技術、溶脂療程收費、服務及分店位置，助您一文看清各項溶脂療程的性價比，找到最適合自己的瘦身方案，精明塑造理想身體曲線。



溶脂療程技術比較

NuMe名人美學—SculpSure® 非侵入性溶脂療程：Sculpsure以二極體雷射 1060 nm作為非侵入式减脂的能量來源，加熱深層脂肪細胞，將溫度提高至42~47°C，維持25分鐘，脂肪細胞受到損傷，進而被人體代謝，熱能可擴散到皮下2~3公分使脂肪細胞受損。

Musee Cosme (HK)—冷凍溶脂纖體療程：Cool Shaping 雙探頭技術利用人體脂肪內的三酸甘油酯在特定的低溫下轉化成固體，通過冷凍能量輸送到指定的溶脂部位，令脂肪受到低溫能量冷卻後，脂肪細胞自然分解及凋謝，再經新陳代謝排出體外。

MEDSKIN PLUS+ —Ultimate Cryolipolysis 冷凍溶脂：「Ultimate Cryolipolysis」以Cool Contouring™技術減少治療區域的脂肪，360°冷凍應用頭和不同尺寸的應用頭，針對不同的身體區域進行療程。

KOMO Cool冷凍溶脂：無創減脂方案首選，效果直逼抽脂

KOMO創辦人研究和應用冷凍溶脂相關技術超過12年，以FDA認證無創減脂技術能短時間內顯著減少脂肪細胞數量，達到永久效果。每次35分鐘療程，可減少療程部位脂肪細胞多達22-27%，不懼反彈。儀器探頭針對特定範圍的脂肪細胞，快速冷卻至指定溫度，在不損害週邊皮膚及細胞組織的情況下，精準凝結並消除頑固脂肪細胞，被低溫微結晶化的脂肪細胞，身體免疫細胞會將其吞噬，透過新陳代謝自然排出體外，而療程後的7日內即可以看到明顯效果。KOMO Cool冷凍溶脂的效果為永久性的，因為治療過程中脂肪細胞被破壞並通過代謝排出體外，只要保持健康的生活方式，脂肪不會反彈。

KOMO BTL最新第五代EXION：優化胸型＋緊緻肌膚

KOMO BTL最新第五代EXION運用新一代RF+TUS 專利技術組合，配合ACTIVE COOLING、阻抗偵測、及多項能量動態監測技術，智能調節能量強度及分佈，可以刺激胸部纖維母細胞，顯著增加自身透明質酸和膠原蛋白生成，提升胸部輪廓讓胸部視覺上更豐滿以及緊緻胸部肌膚，改善胸部不集中及下垂的問題。RF+TUS專利組合，熱能及機械能同時作用，快速加熱皮下脂肪組織深層至45°C 溶脂溫度；ACTIVE COOLING同時運作，保護皮膚表層，擊退手臂及背部頑固脂肪。儀器持續偵測療程區域的溫度分佈及阻抗變化，確保達至有效溶脂溫度及能量均勻，使脂肪細胞凋亡、脂肪層減少。

KOMO Onda Pro 一叮溶脂：快速去除局部位置的頑固脂肪＋緊緻肌膚或減淡橙皮紋

專利2.45GHz超高頻COOLWAVES™️微波技術，精準靶向深入至 15mm 的皮下脂肪細胞，並促進膠原蛋白生成，有效減少局部脂肪並改善皮膚鬆弛，80%能量直達脂肪層，極速均勻加熱，65°叮走脂肪細胞；低至5°C 接觸式冷凍機頭，確保皮膚溫度維持於舒適的15-25°C，不會造成任何不適或創傷，特設三種療程模式，能分別針對改善肥厚硬脂、蜂窩組織及收緊皮膚；同時修復真皮層膠原纖維，刺激新膠原蛋白再生，撐起凹陷皮膚表面。而療程後脂肪細胞持續分解達3星期，快速去除局部位置的頑固脂肪、緊緻肌膚或減淡橙皮紋，療程適合改善雙下巴、前腹、腰側、背部、臀部、手臂和大小腿等部位。

溶脂療程服務比較

NuMe名人美學：冷凍溶脂團隊經原廠儀器培訓

Musee Cosme (HK)：沒有資料

MEDSKIN PLUS+ ：沒有資料

KOMO：KOMO擁有逾12年的冷凍溶脂經驗，專注於提供高效且安全的療程，以長達7年時間專研療程效果與舒適度，並由資深療程導師主理冷凍溶脂療程，導師均獲Itec 國際專業美容師文憑Level 3 及 Level 4認證。

溶脂療程價錢比較

NuMe名人美學：SculpSure® 非侵入性溶脂療程首次購買約$4,800/一次

Musee Cosme (HK) ：冷凍溶脂纖體療程約$5,800/一次

MEDSKIN PLUS+ ：Ultimate Cryolipolysis 旗艦版冷凍溶脂約$4,800/格

KOMO：不同溶脂療程明碼實價，無合約綁定，不會硬銷巨額合約療程，自由度高。療程單次收費由$888至1,888不等， 價錢透明度高，$1,000以下已可享單次面部或身體療程，套餐價錢約$4,000左右，包含的項目清晰可見。

美容中心分店位置

NuMe名人美學：尖沙咀、銅鑼灣

Musee Cosme (HK)：中環、尖沙咀、銅鑼灣

MEDSKIN PLUS+ ：尖沙咀、銅鑼灣

KOMO：四間分店尖沙咀、荔枝角、荃灣、銅鑼灣（每日: 12:00-21:00）

分店均位於地鐵站附近，步行3-5分鐘即達

小編終極推介—冷凍溶脂療程邊間好？

在眾多冷凍溶脂療程中，KOMO以其卓越的專業實力、貼心的客戶服務及高性價比脫穎而出，成為小編的終極推介。KOMO擁有超過12年經驗的醫學美容團隊，療程均由至少7年經驗的資深治療師主理，確保每次操作都精準到位，安全可靠。品牌堅持嚴格篩選頂尖的醫療級別儀器，以確保療程達至最佳效果，讓顧客美得安心。

更難得的是，KOMO在提供高品質服務的同時，其價格定位在市場上極具競爭力，於以上美容中心中最低。KOMO秉持「單次收費」及絕不硬性推銷的承諾，讓顧客在無壓力的環境下，根據自身需求和進度規劃療程，真正做到明碼實價，消費透明。

為方便不同地區的顧客，KOMO策略性地在尖沙咀、銅鑼灣、荃灣及荔枝角等核心地段開設分店，所有分店均位置便利，鄰近地鐵站，隨時都能預約，輕鬆享受專業的塑身體驗。

KOMO分店資料

尖沙咀金馬倫道12號恆信商業大廈11樓全層 (地鐵B2出口)(1分鐘直達）

荔枝角長沙灣廣場二期 (地鐵站A出口)(3分鐘直達）

荃灣西楊屋道88號Plaza88(荃灣西鐵站E出口)(5分鐘直達）

銅鑼灣百德新街2-20恒隆中心 (地鐵站E出口)(3分鐘直達）

四間分店營業時間均為每日12:00-21:00



官網：https://komo.com.hk/home

Facebook：https://www.facebook.com/p/komobeautyhk-100086746244838/?locale=zh_HK

Instagram：https://www.instagram.com/komo.beautyhk/

Whatsapp：https://wa.me/85267001405