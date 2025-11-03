準新娘必去！11月婚展限定醫美優惠$488起 附瘦身貼士

「香港婚紗展暨結婚博覽2025」將於2025年11月7日至9日一連三日於香港會議展覽中心盛大舉行。今屆博覽不僅網羅了琳瑯滿目的婚嫁服務與產品，為準夫婦們呈獻無盡的獨家優惠及驚喜禮遇，也讓各位準新娘在婚禮中可以自信展露最完美的自己。下文為大家推介高性價比的醫美療程限時優惠，包括冷凍溶脂、水光針、眼袋槍等熱門項目。



香港婚紗展暨結婚博覽2025

日期：2025年11月7至9日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔會展 Hall 5EFG

婚展限定醫美優惠推介：KOMO Medical Beauty

展位號碼：J02 & J02A



為了給予顧客最卓越的美容體驗，KOMO堅持只選用全球頂尖的醫療級儀器，並組建了擁有逾十三年經驗的醫美專家團隊。療程中準新娘將由至少七年資歷的治療師提供服務，確保每一個步驟都精準到位，致力在安全無虞的前提下，為愛美女士實現最顯著、最理想的療程效果。

婚展激筍優惠—KOMO 新手大禮包 $3988 十項王牌走脂療程

十項療程中KOMO的溶脂療程系列為近年市場大熱，例如冷凍溶脂以FDA認證無創減脂技術能短時間內顯著減少脂肪細胞數量，達到永久效果。每次35分鐘療程，可減少療程部位脂肪細胞多達22-27%，療程後的7日內即可以看到明顯效果。

KOMO療程項目列表：

．Onda Pro 一叮溶脂 20分鐘x1堂

．BTL EXION 擊脂槍 20分鐘x1堂

．增肌減脂 40分鐘x2堂 (2部位)

．隔空溶脂 40分鐘x2堂

．冷凍溶脂 35分鐘x4格

KOMO走脂療程特色

KOMO Onda Pro 一叮溶脂：Onda Pro 採用獨家的專利COOLWAVES™技術，以2.45GHz的超高頻微波，精確穿透至皮下15mm的脂肪層。此技術能將80%的能量高度集中於脂肪細胞，利用65°C的熱能迅速且均勻地將其瓦解，同時促進膠原蛋白增生。Onda Pro設有三種專業模式，能針對性處理肥厚硬脂、改善蜂窩組織，或單獨進行皮膚收緊。它在消除脂肪的同時，還能修復真皮層的膠原纖維，刺激膠原再生，有效撐起凹陷的皮膚、淡化橙皮紋。療程結束後，脂肪細胞的分解與代謝將持續長達3星期，適用於雙下巴、腰腹、背部、臀部、手臂及腿部等頑固脂肪堆積處，實現高效溶脂與緊膚的雙重效果。

KOMO BTL最新第五代EXION：KOMO BTL最新第五代EXION運用新一代RF+TUS 專利技術組合，配合ACTIVE COOLING、阻抗偵測、及多項能量動態監測技術，智能調節能量強度及分佈，可以刺激胸部纖維母細胞，顯著增加自身透明質酸和膠原蛋白生成，提升胸部輪廓讓胸部視覺上更豐滿以及緊緻胸部肌膚，改善胸部不集中及下垂的問題。在針對手臂或背部脂肪時，該技術組合則能穿透表皮，將深層脂肪組織快速升溫至45°C，誘使其凋亡。其ACTIVE COOLING冷卻系統會同步啟動以保護皮膚表面，而持續的阻抗與溫度偵測則確保了能量均勻覆蓋目標區域，安全且有效地減少頑固脂肪。

KOMO Cool冷凍溶脂：運用獲美國FDA核可的非侵入式減脂技術，致力於在短時間內實現顯著且永久的脂肪細胞削減。療程僅需35分鐘，透過精密儀器探頭，將目標區域的脂肪細胞精準冷卻至特定凝結溫度。此過程的獨特之處在於，它僅針對脂肪層作用，完全不傷害表皮肌膚及周圍組織。單次療程可減少治療部位高達22-27%的脂肪細胞，最快7日內即可觀察到初步改善。由於脂肪細胞已被永久清除，只要維持良好的生活作息，便無需憂慮效果反彈。

婚展限定$200優惠—於會場購買任何KOMO療程即獲$200折扣優惠

十二項熱門療程

●BTL第五代 EXION 眼袋槍 (原價$688) ➤ $488

●BTL第五代 EXION (Full Face) (原價$1888) ➤ $1688

●HYDRAFACIAL(SIGNATURE) (原價$888) ➤ $688

●HYDRAFACIAL(DELUXE) (原價$1888) ➤ $1688

●DEP 無針註滲 (+CTYOCARE 532) (原價$888) ➤ $688

●BBI光子嫩膚 (不限濾鏡) (原價$1588) ➤ $1388

●BUBBLE 360 微針水光針 (5000發) (原價$2688) ➤ $2488

●THERMET HIFU FULL FACE (原價$2888) ➤ $2688

●LHA PEEL(BASIC+ULTRA) (原價$888) ➤ $688

●COOLSCUPLT 冷凍溶脂 (一格) (原價$1888) ➤ $1688

●ONDA PRO 一叮溶脂 20MINS (原價$1888) ➤ $1688

●Ultra 4.0 30 mins (原價$988) ➤ $788

而在婚展中購買KOMO療程婚紗試裙套餐，即可參加一次變靚轉盤遊戲，有機會帶走以下禮物：

1.POP Mart 盲盒

2.KOMO自家盲盒

3.Regen營養補給品

4.Regen 保濕針劑 + DEP療程

5.價值$18888療程套裝

療程 x 補充品加強瘦身效果

KOMO於J02 & J02A婚展攤位更有營養補充品牌REGEN-有蘋果醋丸同椰子油丸發售，蘋果醋丸有助減少脂肪積聚及減少皮下脂肪；椰子油燃脂丸可以提升減肥效果並控制食慾，以及增加飽足感。

KOMO Medical Beauty

分店資料

尖沙咀金馬倫道12號恆信商業大廈11樓全層 (地鐵B2出口)(1分鐘直達）

荔枝角長沙灣廣場二期 (地鐵站A出口)(3分鐘直達）

荃灣西楊屋道88號Plaza88(荃灣西鐵站E出口)(5分鐘直達）

銅鑼灣百德新街2-20恒隆中心 (地鐵站E出口)(3分鐘直達）

四間分店營業時間均為每日12:00-21:00

日常瘦身兩大貼士—飲食與運動

除了溶脂療程外，大家也不要忽略日常飲食及運動的重要性，以下分享一些瘦身貼士供各位準新娘參考！

控醣飲食：避免血糖劇烈波動

法國生物化學家潔西・伊喬斯佩有「葡萄糖女神」之稱，她提出食物對身體的影響遠比卡路里數字複雜，例如300大卡的蛋糕和300大卡的牛油果，在體內引發的胰島素反應是完全不同，當血糖頻繁劇烈波動時，身體會分泌大量胰島素，促使身體將能量轉化為脂肪儲存起來，並阻礙脂肪燃燒。

因此控醣飲食要透過改變「進食順序」和「生活習慣」，巧妙地減緩葡萄糖進入血液的速度，進食順序方面要先吃纖維，再吃蛋白質和脂肪，最後才吃澱粉與糖；吃完飯後，也不要立刻坐下或躺下，花約十至二十分鐘活動一下，讓肌肉幫助處理剛進入血液的葡萄糖。

高效燃脂 HIIT運動：背部 + 核心一次訓練

在眾多 HIIT動作中，以超人式划船最適合準新娘，因為可以訓練背部及核心肌似，穿上婚紗時的背部及腰部線條可以更為緊緻。

超人式划船動作：

1.起始姿勢： 俯臥在瑜伽墊上，雙臂向前伸直，雙腿向後伸直，身體呈一直線

2.收緊背部和臀部，同時將您的胸部、手臂和腿部抬離地面，身體像一個飛翔中的超人

3.保持身體抬起的狀態，彎曲手肘，將雙臂從前方像划船一樣向後拉，想像用肩胛骨去夾緊背部中央。手肘應靠近身體兩側

4.慢慢將手臂向前伸展，回到「超人」姿勢

5.控制性地將身體放回起始位置

6.在45秒內盡可能快速且流暢地重複此動作