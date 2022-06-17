護膚｜口罩痕愈趨明顯？醫生教急救危「肌」方法！

新冠肺炎持續超過兩年，疫情下人人都要戴口罩，但長時間戴口罩就令不少人出現「口罩肌」，生暗瘡、粉刺、皮膚變得敏感不在話下，當脫掉口罩、眼紋、法令紋等等都統統現形。口罩不能不戴，皮膚一樣不能不打理，如何在防疫之下維持白滑美肌？劉誠醫生就提出幾個保養肌膚原則，讓女生們在疫情下既可防疫，也能掌握護膚要點，重獲飽滿彈性肌！



「疫下」肌膚新常態，立即為肌膚Fact Check一下！

劉醫生表示，正常的皮膚狀態應該是飽滿、無乾紋皺紋，同時充滿光澤感及緊緻。然而隨著年齡增長、環境污染，以及近三年的疫情影響下，各種皮膚問題統統浮現。

由於每當溫度上升攝氏1度，皮脂腺的分泌就會增加一成，特別當遇上春夏時節，濕度特別高的時候，長時間戴口罩會將呼出的水氣困在口罩內，皮膚出油情況就會加劇，亦形成一個適合細菌滋生的環境，大幅增加口罩肌的出現機會。

除了暗瘡、黑頭粉刺等口罩肌問題常見，劉醫生指出在新常態下，另一大困擾女士的問題是口罩印變得難以退去。部分女士在配戴口罩半日後，到午膳時發現臉上有個明顯的口罩痕，不要以為是因為耳帶過緊所導致，其實問題的元兇正正是「膠原蛋白的流失」。

初老因膠原蛋白流失？

劉醫生解釋，膠原蛋白（Collagen）是存在於人體中的蛋白質，它的作用是令皮膚變得立體、緊緻及有彈性，幫助改善皮膚乾燥粗糙問題，是保持肌膚彈性的關鍵元素。眾所周知，隨著年齡増長，膠原蛋白會開始流失；加上平日未有做好防曬工作，陽光中的紫外線會破壞膠原蛋白及肌膚真皮層的彈性纖維，令膠原蛋白流失速度加快。再者有部分不良的生活習慣，例如煙酒、缺乏運動、睡眠不足等，都會令膠原蛋白快速流失。一旦膠原蛋白出現流失，就容易出現鬆弛、明顯黑眼圈及淚溝、蘋果肌下垂、法令紋加深等初老徵狀。

膠原蛋白（Collagen）是存在於人體中的蛋白質，它的作用是令皮膚變得立體、緊緻及有彈性，幫助改善皮膚乾燥粗糙問題，是保持肌膚彈性的關鍵元素。（Pexels）

扭轉口罩肌及初老肌妙法

不想肌齡比實際年齡大，除了需要保持良好生活習慣，做好日常防曬外，也可以透過醫美療程「減齡」。醫美療程主要分為入侵性及非入侵性，入侵式療程包括整形外科手術、針劑注射等，而非入侵式療程則是指透過高能量儀器，如射頻、聚焦超聲波等幫助肌膚自身的膠原蛋白再生。

劉醫生建議，如果女士屬於初老階段，可以先進行非入侵性的療程。「非入侵式療程主要透過高能量熱力，刺激深層皮膚，令膠原蛋白重組及增生，達致撫平皺紋、收緊鬆弛及下垂老化皮膚的效果。因為進行非入侵式療程後無需恢復期，基本上只需要維持基本的皮膚保養及防曬就可以如常生活。」

選擇療程要儀器＋技巧

隨著醫美科技的進步，坊間出現不少以高能量儀器作賣點的療程，但劉醫生表示不同的儀器應有不同的指定做法。「例如部分高能量的單極射頻儀器，其原廠指引都會建議需要跟著格網方式，針對性地逐個位置施打，這種做法（醫學上稱為Stamping）才可以令高能量從皮膚表層直達底層，令每一個被施打的位置能累積足夠能量，安全地刺激膠原蛋白增生。」

坊間出現不少以高能量儀器作賣點的療程，但劉醫生表示不同的儀器應有不同的指定做法。（gettyimages）

劉醫生表示，坊間有部分人不跟隨廠方指引去使用醫美儀器，有機會造成病人不良體驗，甚至釀成危險。「有些人會調高療程度數，然後將療程探頭在皮膚上以拖行方式施打，這種做法有機會做成探頭與皮膚接觸不良、探頭表層被破壞、影響效果之餘，更有機會引至過熱、釀成危險。」劉醫生更提醒愛美的女士，在選擇入侵式的醫美療程時，應該要留意以下數點：

1. 選用已獲得國際認可認證的儀器



2. 儀器已具有臨床研究及實例證明效果



3. 有原廠防偽保證



4. 操作人員需要經專業培訓，掌握正確操作技巧以達致最佳效果及安全性

